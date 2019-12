Milan-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duarte

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Djuricic, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Defrel, Consigli, Tripaldelli

Statistiche Opta

Dopo aver perso quattro delle prime sei sfide di Serie A contro il Sassuolo (2V), il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime sei (5V, 1N).

Il Sassuolo ha vinto quattro partite di Serie A allo Stadio Giuseppe Meazza: escludendo il Mapei Stadium, in nessun campo ha fatto meglio nella competizione.

Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi consecutivi dalla fine della scorsa stagione, quando vinse tutte le ultime quattro gare.

Il Milan ha ottenuto due successi nelle prime sette gare interne di questo campionato (2N, 3P): a livello di vittorie casalinghe i rossoneri sono partiti peggio in sole quattro occasioni (1934/35, 1938/39, 1976/77 e 2007/08).

Il Sassuolo ha ottenuto solo due punti in otto partite contro squadre attualmente nella prima metà della classifica in questo campionato, ma entrambi sono arrivati nelle due gare più recenti contro Juventus e Cagliari (2N).

Il Sassuolo è imbattuto da tre trasferte di campionato, grazie a un successo e due pareggi, arrivati in seguito a una serie di cinque sconfitte esterne di fila; i neroverdi non rimangono senza sconfitte per quattro gare consecutive lontano da casa da aprile 2018.

Mentre nessuna squadra ha segnato in percentuale più gol su rigore rispetto al Milan in questa Serie A (25%: 4/16), il Sassuolo è una delle sole tre a non aver ancora realizzato una rete dal dischetto.

Nessuna squadra ha subito meno reti del Milan nella prima mezz’ora di partita in questo campionato (tre), mentre il Sassuolo ha subito 10 gol in questo intervallo, record negativo della Serie A 2019/20.

La prima doppietta dell’attaccante del Milan Krzysztof Piatek in Serie A è arrivata proprio contro il Sassuolo, nel settembre 2018 con la maglia del Genoa.

Il Milan è la vittima preferita nel massimo campionato italiano dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, autore di otto reti e tre assist in 10 sfide di Serie A contro i rossoneri.