Milan, Scaroni: "Favorevoli alla ripresa del campionato, ma solo in massima sicurezza"

Ci sono ancora pareri contrastanti nel mondo della Serie A. Tra club che vorrebbero chiudere qui (vedi Brescia), altri che scalpitano per la ripartenza del campionato (vedi Lazio e Napoli). Le grandi, comunque, hanno richiamato a casa i big: dell'Inter manca solo Alexis Sanchez, della Juventus solo Higuain, mentre i milanisti dovrebbero rientrare per l'inizio della prossima settimana.

Il Milan è proprio uno dei club che non vede l'ora che si torni a giocare...

" La ripresa della stagione calcistica viene decisa dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione sportiva. [Presidente Scaroni all'Ansa] "

Il Presidente del Milan, specifica che il tutto debba essere fatto con la massima sicurezza, ma è inevitabile sperare che si possa ripartire con questo campionato, in modo da avere un verdetto finale. Il Milan è a 3 punti dal Napoli e comunque ancora in corsa per un piazzamento in Europa League.