Milan senza capo né anima, ma è giusto ripartire comunque da Giampaolo

Per segnare, Leao è dovuto uscire dalle lavagne e mangiarsi una Fiorentina padrona e sazia. Ripeto: padrona e sazia. Perché non c’è mai stata partita, al Meazza, nemmeno quando sembrava che ci fosse. Povero Diavolo. Quarta sconfitta in sei giornate, terza consecutiva: come se l’oretta briosa di Torino, poi rovesciata da Andrea Belotti, avesse demolito una parete già crepata.

Uno a tre, la Viola. Alla grande. C’erano i rigori, entrambi procurati da Ismael Bennacer, il regista; c’era il rosso “varista” a Mateo Musacchio sullo 0-1. C’era, soprattutto, Franck Ribéry, che a 36 anni non è più un magnum di champagne, ma un calice, sì (e pure due, fidatevi). E quindi Federico Chiesa, palla avanti e accelerare: se l’amletico Gigio Donnarumma non gli avesse murato il (secondo) penalty, mamma mia che serata, lui che aveva deciso la sfida della stagione scorsa. E Gaetano Castrovilli, classe 1997, un primo tempo da gregario e una ripresa a testa alta, con la ciliegina del raddoppio. Senza trascurare il bisturi di Erick Pulgar e la corazza di Milan (?) Badelj.

Vincenzo Montella era in credito con la sorte (Napoli, Juventus) e aveva rotto il ghiaccio solo mercoledì, con la Sampdoria. Era in bilico, Montella. Adesso lo è Marco Giampaolo, che sta pagando il prezzo troppo salato che diamo al valore degli allenatori. L’età media del Milan era di 23 anni e spiccioli, ha voglia Arrigo Sacchi di ricordare il discorso di Silvio Berlusconi dopo il k.o. europeo con l’Espanyol (“Chi lo segue, resta; chi non lo segue, arrivederci e grazie”). Parlò, il presidente, a Franco Baresi e Paolo Maldini, Ruud Gullit e Marco Van Basten: devo continuare?

Non è più il Milan di Ringhio Gattuso, che comunque aveva tre punti in più, non è ancora il Milan di Giampaolo: ammesso che lo diventi. E’ una squadra fragile (persino in difesa, adesso), con Krzysztof Piatek uscito dal gruppo, come il Jack Frusciante di Enrico Brizzi, con Jesus Suso sempre prigioniero di sé stesso, Franck Kessié nel labirinto, i terzini, vecchi e nuovi, ai margini (un po’ meno il “vecchio”, Davide Calabria). E Hakan Calhanoglu? Ogni palla persa, una pugnalata. Inoltre: è comparso Rade Krunic, ex Empoli come Bennacer, è già scomparso Ante Rebic.

In questi casi, meglio salvare il salvabile e parcheggiare il nuovo stadio. Il lavoro a Zvone Boban e Maldini non manca. Patti chiari, subito. Dalla fiducia al tecnico a una strigliata a “lorsignori”. C’è un limite a tutto, anche quando si decide, a torto o a ragione, di cambiare libro: l’anima, almeno quella, non può dimettersi. Nella mia griglia estiva, il Milan figurava al sesto posto. Commentai: “E’ un biglietto della lotteria, visto l’ingorgo (Duarte, Theo Hernandez, Bennacer, Leao): si punta molto sul mister, ma Giampaolo non gioca. Una dritta: Bonaventura”.

Montella non dava punti di riferimento, il Milan li ha persi. Ribéry avrà pure una autonomia limitata ma, come Cristiano, è un leader: San Siro non applaude le comparse. Il Diavolo, viceversa, non ne ha. Ognuno agita l’acqua del suo piccolo mulino.

Chi scrive, ripartirebbe comunque da Giampaolo: voi? E un giudizio sulla Fiorentina etichetta "CR" (Chiesa più Ribéry)?