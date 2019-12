Milan, si comincia a vendere: Paquetà al PSG già a gennaio

Milan, il 2019 si è chiuso in tragedia. Il ko per 5-0 patito in casa dell'Atalanta è la sintesi di cosa stia accadendo nelle ultime stagioni e tutto questo apre a nuovi scenari: cessioni di lusso già a gennaio.

Paquetà al PSG già a gennaio

Indipendentemente dal risultato odierno, il Milan si era comunque già dato appuntamento col PSG per discutere della cessione di Paquetà e proprio a fine gara è partita la trattativa insieme a Leonardo: oggi ds dei parigini, ma che portò il brasiliano al Milan nella sua breve parentesi rossonera. Il classe '97 non ha mai sfondato e, a parte qualche fiammata nel suo anno a Milano, resta un grande flop del mercato di gennaio 2019. E dire che era costato 38,4 milioni dal Flamengo, che con bonus potevano diventare 45.

Il Milan non vuole realizzare una minusvalenza, ma sarà difficile rivenderlo alla stessa cifra: si spera in un Leonardo benevolo, con la dirigenza dei rossoneri che spera di motivare il perché il giocatore non si sia deprezzato in questi 12 mesi. Quel che è vero è che il Paquetà di quest'anno non ha mai cambiato marcia: un solo assist e 0 gol in 13 presenze, non preso in considerazione da Giampaolo prima e non decollato con Pioli poi.

Via anche Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez? Romagnoli e Donnarumma solo in estate

Non solo Paquetà. Anche altri giocatori potrebbero lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato, anche se tutto dipenderà dalle offerte messe sul piatto. Pare ovvio che Ricardo Rodriguez possa dire addio, considerando che con l'assenza di Theo Hernandez, Pioli abbia comunque scelto Calabria per l'out di sinistra a Bergamo. In attesa della trattativa con il Napoli per la cessione dello svizzero, si discute e si riflette anche su Piatek e Suso. Paradossalmente, conviene non aspettare il termine della stagione per cedere questi due giocatori, con il rischio che il loro valore si abbassi ulteriormente. Impossibile pensare ad addii prematuri di Donnarumma e capitan Romagnoli. Per entrambi, se sarà cessione, bisogna aspettare il mese di giugno.