Milan, si complica Todibo: Kjaer e Christensen le alternative, Rugani costa troppo

Niente da fare per Todibo? Non è un addio alla trattativa, ma l’interessamento del Monaco ha spostato la volontà di giocatore e Barcellona. I blaugrana preferiscono rispedire il centrale classe ’99 in patria, dove - in Ligue 1 - Todibo aveva già dimostrato qualcosa ai tempi del Toulouse. Doccia fredda, invece, per il Milan che sembrava aver già strappato un accordo con il giocatore grazie al blitz di Massara nei giorni scorsi. Ora serve un “piano b” per la difesa, ma il Milan ha già in serbo qualche nome per completare il reparto arretrato.

Scambio Caldara-Kjaer con l’Atalanta

Il primo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Simon Kjaer, ormai in rotta con l’Atalanta. Negli ultimi giorni c’erano stati dei contatti con la Sampdoria, ma l’idea è quello dello scambio con Caldara. Ai tempi dell’Atalanta, Mattia Caldara veniva considerato come uno dei migliori difensori italiani in circolazione, ma i tanti infortuni hanno bloccato la carriera del classe ’94. Che si possa riscattare con la maglia nerazzurra? Per Kjaer si tratterebbe, comunque, di un’opzione fino a giugno, considerando che il danese è in prestito dal Siviglia.

Niente da fare per Rugani: ingaggio troppo alto

Uno dei primi nomi pensati, è quello di Daniele Rugani, ai margini della rosa di Maurizio Sarri alla Juventus. Il problema, però, è sempre lo stesso, quello dell’ingaggio dell’ex Empoli. Il Milan ha provato a contattare il club piemontese per il prestito, ma i 3 milioni a stagione, che percepisce il classe ’94, risultano essere d’intralcio ai piani del Milan.

Christensen ultima opzione

Da un danese ad un altro. Dovesse tramontare la pista Kjaer, il Milan ha pensato anche ad un altro difensore danese: Andreas Christensen. Il classe ’96 era titolare nella difesa a 3 di Conte al Chelsea, ha perso il posto con Sarri e non vede più il campo con Lampard. I blues puntano ancora su di lui (per il futuro), ma vorrebbero vederlo all’opera in prestito da qualche altra parte.