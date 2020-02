Milan, si ferma Krunic: frattura al piede destro e stop di almeno un mese

Il Milan dovrà fare a meno di Rade Krunic per almeno un mese. Il 26enne centrocampista bosniaco, che la scorsa estate il club rossonero acquistò dall'Empoli, è alle prese con "una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore - come si legge in una nota diffusa dal Milan - effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra un mese". Krunic non ha trovato spazio con continuità nella prima parte di stagione: finora ha collezionato solo 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. "Mi dispiace molto di non poter aiutare i miei compagni di squadra nelle prossime partite. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto", le sue parole dopo avere appreso l'entità del suo infortunio.

