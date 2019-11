A Suso entrato non si guarda in bocca: mettiamola così, tanto per parafrasare il caval donato del fatal proverbio. Era il 31 ottobre, il giorno in cui - 55 anni fa - nasceva Marco Van Basten, il cigno di Utrecht, ed era anche la notte di Halloween, con le sue zucche e le sue streghe. Una data non proprio banale, per il Milan e i milanisti, visto che ha coinciso, addirittura, con la prima vittoria della gestione di Stefano Pioli.

Pallido e malato, il Diavolo di San Siro, e per giunta alla vigilia di tre tapponi che lasceranno tracce comunque: Lazio, Juventus e Napoli. Ha battuto la Spal, sempre sconfitta dal ritorno in A, impresa non riuscita nemmeno alla Juventus, a conferma di come il calcio sia una simpatica canaglia.

Sotto il risultato, poco: mai come questa volta, però, il risultato era tutto. Il pareggio casalingo con il Lecce (2-2) e lo scivolone romano (1-2) avevano reso ancora più triste un ambiente già di per sé depresso, fragile, in balia di troppe diagnosi e poche terapie. Non era colpa di Marco Giampaolo, si sapeva. Sfoderare la rosa più giovane del campionato significa due cose: 1) non ci sono più i soldi per reclutare i Van Basten d’antan; 2) bisogna armarsi di santa pazienza.

Il Milan ha paura, si è colto dalla gestione dell’ennesima partita in equilibrio fino agli sgoccioli. Qua e là accende piccoli falò di gioco, ma per spegnerli bastano gli spigolosi idranti del primo Andrea Petagna che passa. Pioli continua a mescolare le carte: Leo Duarte, Ismael Bennacer, Samu Castillejo e Krzysztof Piatek hanno avvicendato Andrea Conti, Lucas Biglia, Jesus Suso e Rafel Leao. Cambia, l’allenatore, nel tentativo di azzeccare il biglietto della lotteria. L’ha indovinato, smentendosi, in avvio di ripresa. Fuori Castillejo, fin lì uno dei più vivi (e non solo per la traversa), dentro Suso, fischiatissimo all’annuncio dello speaker. La promozione, al di là del gioco di parole, è così arrivata dalla punizione di un bocciato. Che, per me, resta un’ala.

L'esultanza di Suso e Calabria dopo il gol in Milan-SPAL, Serie A, Getty ImagesGetty Images

La Spal è l’unica squadra a non aver segnato in trasferta, dove, fra parentesi, ha sempre perso. Non certo un mistero, dopo averne pesato la manovra: robusta nel pressing, sterile nella mira. Non che il Milan abbia creato pile di occasioni, ma non appena gli spallini sono calati ha guadagnato campo e, come si dice in gergo, li ha messi al muro. E un Paquetà più vispo ha sfiorato il bis.

Calma e sangue freddo. E’ una rondine che non fa primavera e che forse neppure la indica. Una rondine, per ora, e stop. Piatek rimane il sosia del pistolero che fulminò Kalidou Koulibaly; Leao, per il quale i superlativi crepitano come pallottole, non è manco entrato. E Franck Kessié, lui, ne ha azzeccate meno persino di Hakan Calhanoglu. Ricapitolando: pochissimi rischi corsi, pochi pericoli procurati.

Il Milan deve cambiare marcia a centrocampo. E dovrà farlo con le provviste in magazzino, lontano dalle spese pazze che, nel Novecento, ne decorarono i safari di mercato. Per me parlare di guarigione completa è ancora presto, per voi?