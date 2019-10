In una partita lenta e giocata sotto ritmo, basta un mancino delicato da fermo di Suso. Il Milan, pur senza brillare ed entusiasmare, batte la SPAL e torna a gioire dopo un periodo molto negativo. A San Siro, contro la modesta e arrendevole SPAL, i rossoneri ci provano, ma faticano. Serve una punizione splendida dell'uomo piú contestato, entrato dalla panchina, a indirizzare la gara nel verso giusto. Pioli si gode il primo successo e respira fiducioso. Tre punti fondamentali in questo momento del campionato.

Il tabellino di Milan-SPAL 1-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Duarte, Musacchio (Dal 46' Calabria), Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá (Dall'88' Bonaventura), Bennacer, Kessie; Castillejo (Dal 57' Suso), Piątek, Çalhanoğlu. All.: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Cionek; Strefezza (Dall'83' Paloschi), Murgia, Missiroli (Dal 72' Valoti), Kurtić, Reca (Dall'81' Sala); Floccari, Petagna. All.: Semplici.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Gol: 63' Suso (M)

Ammoniti: Floccari, Duarte, Donnarumma, Calhanoglu, Vicari, Cionek, Bennacer, Kurtic

L'esultanza di Jesus Suso, Milan-SPAL, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

13' - Traversa del Milan. Cross di Hernandez da sinistra, gira male con il mancino Piatek, la palla arriva sul secondo palo dove Castillejo centra la traversa.

46' - Annullato un gol a Hernandez. Palla filtrante dentro di Paquetá e sinistro vincente del terzino. Ma fuorigioco.

63' - GOL! Suso! 1-0 Milan! Punizione col mancino perfetta dal limite. Scavalca la barriera ed entra morbida.

73' - Theo Hernandez. Bolide da fuori. Para Berisha in tuffo.

79' - Miracolo di Berisha! Palla di Calhanoglu per Paquetá, numero del brasiliano, ma sul mancino ravvicinato para il portiere della SPAL.

MVP del match

SUSO - Entra e pennella su punizione l'1-0. Il piú contestato tra i tifosi rossoneri in questo inizio di stagione entra e risolve una partita molto delicata. Linfa vitale, per lui e per la squadra. Gli potrebbe servire

Fantacalcio

Promosso - THEO HERNÁNDEZ - Uno dei pochi giocatori veramente di livello di questo Milan. Ha forza fisica e tecnica. Gli viene annullato un gol dopo un buon inserimento. Spinge sempre, va al cross e tira. Esterno completo.

Bocciato - Francesco VICARI - Piatek gli va via una volta e lui spende il fallo per il cartellino. Peró é il fallo da cui nasce la punizione vincente di Suso. Non dá mai la sensazione di essere sicuro.

Il momento social