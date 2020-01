Jesus Suso e il Milan sono ai saluti. E questa volta, a meno di improvvisi dietrofront, la separazione sarà reale, concreta. I quotidiani spagnoli 'Marca' e 'As' sono certi: il Siviglia è a un passo dall'accordo con i rossoneri e, ora, sta per mettere le mani sul mancino spagnolo. Operazione costruita nei giorni scorsi e a un passo dalla sua definitiva realizzazione. Si dovrebbe chiudere, nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni, sulla base di un prestito di una stagione e mezza con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Da sistemare ci sarebbero solo gli ultimi dettagli relativi alla formula, ma una cosa appare ormai certa: Suso sta per lasciare il Milan dopo cinque anni controversi, a volte convulsi, iniziati con il piede giusto e chiusi con uno strappo difficilmente rimarginabile. Lo spagnolo era arrivato a Milano nel gennaio del 2015, proveniente dal Liverpool. Era una specie di semi-sconosciuto e faticò a imporsi immediatamente nel nostro campionato: lo fece nella seconda parte della stagione successiva, ma con la maglia del Genoa, a cui fu spedito in prestito e con la quale mise a segno 6 reti in 19 presenze. Quindi il ritorno alla base nell'estate del 2016, questa volta da titolare indiscusso. E, dopo tre stagioni e mezza di alti e bassi, di finte a rientrare sul sinistro e lunghe pause, ecco una separazione ormai inevitabile.

La delusione di SusoGetty Images

Uno strappo ormai definitivo

Per Suso, al Milan, non era più aria da tempo. Le sue prestazioni negative in campo, e l'unico golletto messo a segno in campionato (su punizione contro la SPAL, lo scorso 31 ottobre), hanno segnato il definitivo disamore da parte del pubblico di San Siro, arrivato a considerarlo il vero capro espiatorio dell'ennesima stagione rossonera al di sotto delle aspettative. Al resto ha pensato Pioli, giunto a escluderlo dalla formazione titolare in favore del connazionale Castillejo. La scorsa settimana Suso e la dirigenza del Milan hanno avuto un confronto in sede, nel quale il giocatore ha espresso il proprio malumore. Chiedendo, di fatto, la cessione. Se non sorgeranno problemi dell'ultim'ora, sarà accontentato. Il Siviglia lo aspetta.

I numeri di Suso al Milan

STAGIONE PRESENZE GOL 2014/15 (da gennaio a giugno) 5 0 2015/16 (fino a gennaio) 1 0 2016/17 34 7 2017/18 35 6 2018/19 35 7 2019/20 (fino a gennaio) 16 1