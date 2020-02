Sei gol nel 2020, quattro nelle ultime cinque di campionato. Il pianeta Milan ruota stabilmente intorno ad Ante Rebic. Dopo aver raccolto tre punti contro Udinese e Brescia e aver illuminato San Siro nella semifinale di andata contro la Juventus, il 26enne croato regala agli uomini di Pioli un successo fondamentale contro un Torino volenteroso, mai mai pericoloso in attacco. I rossoneri agganciano così Parma e Verona e raggiungono il sesto posto, sinonimo di Europa League. Donnarumma centra il nono clean sheet stagionale, l’attacco del Diavolo segna per la nona partita consecutiva: segnali di lenta, ma progressiva rinascita alla presenza di Ibra.

Unica pecca della serata: al 44’ Musacchio si rifiuta di entrare in campo per sostituire l’infortunato Kjaer, lamentando un dolore al polpaccio. L’atteggiamento dell’argentino, scavalcato dal danese nelle gerarchie della difesa, provoca l’indignazione e la rabbia di Pioli che decide di far debuttare il classe ’99 Matteo Gabbia. Si attendono sviluppi della vicenda alla ripresa degli allenamenti. Per il Torino prosegue la crisi anche nel post Mazzarri: quinta sconfitta consecutiva. Ora la classifica fa paura: solo 5 lunghezze dividono i ragazzi di Longo dalla zona retrocessione.

Il tabellino

MILAN-TORINO 1-0 (primo tempo 1-0)

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer (dal 44’ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic (dall’87’ Leao); Paquetá (dal 68’ Bonaventura), Ibrahimovic. All. Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco (dall’85’ Millico), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Berenguer (dall’85’ Ola Aina), Edera (dal 63’ Zaza), Belotti. All. Longo

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Gol: 25’ Rebic

Assist: Castillejo

Ammoniti: Bennacer, Castillejo (M), Edera, Rincon, Ansaldi (T)



La cronaca in 4 momenti chiave

19’ MIRACOLO DI SIRIGU - Bella combinazione Rebic-Ibrahimovic sull'out di sinistra: lo svedese tocca di punta per Paquetà al centro. Il brasiliano riceve e tenta il piazzato a giro. Ne esce un tiro insidiosissimo neutralizzato dal portierone granata in tuffo

25’ VANTAGGIO DEL MILAN - Palla in uscita persa da Berenguer, Castillejo si invola sulla destra e crossa basso per Rebic. Il croato si coordina e infila il pallone nell'angolino dove Sirigu non può arrivare. Quinto gol in campionato per l'ex Eintracht che diventa il miglior capocannoniere della squadra di Pioli raggiungendo Theo Hernandez

48’ MILAN VICINISSIMO AL 2-0 - Contropiede velocissimo dei rossoneri orchestrato da Theo Hernandez che serve Rebic sulla sinistra. Il croato la passa per vie orizzontali a Castillejo che a sua volta prolunga di prima per Ibra: Zlatan carica il destro al volo che sfiora il palo alla destra di Sirigu

53’ CASTILLEJO SI DIVORA IL 2-0! - Bennacer si fa 40 metri palla al piede a centrocampo, vede Rebic sulla sinistra e lo serve. Il croato taglia la difesa granata con un filtrante sul secondo palo che pesca Castillejo. Lo spagnolo, tutto solo, è un po' macchinoso: stop, tiro e palla che si spegne sulla parte esterna della rete

Mvp

Ante REBIC - Il croato sta vivendo un 2020 da sogno. Ogni volta che tocca il pallone crea apprensione alla retroguardia granata, predilige il gioco di prima e velocizza sempre la manovra rossonera. Tutte le azioni pericolose del Milan passano dai suoi piedi. Il colpo da biliardo al 25' vale altri tre punti. Sei gol dell'ex Eintracht da quando è arrivato Ibrahimovic, quattro nelle ultime cinque di campionato. Non è un caso

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Samu CASTILLEJO - Da inizio gennaio una sicurezza sull'out di destra del 4-4-2 di Pioli. Le sue scorribande mettono in grande difficoltà Ansaldi e Bremer. Da una di queste nasce l'assist dell'1-0 di Rebic. Si divora il 2-0 con un controllo macchinoso nella ripresa, unica macchia in una partita di grande intensità

Bocciato. LYANCO 5 - Viene anticipato da Rebic in occasione dell'1-0. Un errore che costa la quinta sconfitta dei suoi

Il momento social del match