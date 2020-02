Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Indisponibili:

Squalificati: Conti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo

Indisponibili: De Silvestri, Baselli, Zaza, Edera.

Squalificati: Izzo.

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Milan, tanti successi quanti nelle precedenti 45 sfide contro i rossoneri nella competizione (24N, 19P).

Dopo aver vinto la gara d'andata all'Olimpico Grande Torino, i granata potrebbero ottenere due successi contro il Milan nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal 1984/85.

Il Milan è imbattuto da 23 partite interne di Serie A contro il Torino (15V, 8N): solo contro il Verona, i rossoneri hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga (28).

Il Milan ha perso le ultime due partite di Serie A successive a una sconfitta nel Derby di Milano: tuttavia queste due sconfitte sono arrivate in trasferta, contro la Sampdoria a marzo 2019 e contro il Torino nel girone d'andata.

Il Torino arriva da quattro sconfitte consecutive di campionato in cui ha subito ben 16 reti: i granata non registrano più sconfitte di fila in Serie A dalla stagione 2006/07, con Alberto Zaccheroni in panchina.

27 punti in 23 partite per il Torino in questa Serie A: peggior risultato per i granata a questo punto del campionato dalla stagione 2008/09 (19 in quel caso), terminata con la retrocessione.

Il Milan è la squadra che ha subito meno tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A (105): infatti i rossoneri sono la formazione che in percentuale ha incassato meno reti nelle prime frazioni di gara (29% - 9/31).

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è imbattuto in quattro sfide contro il Torino in Serie A (3V, 1N), andando a segno tre volte.

Ante Rebic ha segnato almeno il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore del Milan in Serie A nel 2020 (quattro) - la prima marcatura del croato nel massimo campionato è arrivata proprio contro il Torino, nel maggio 2014 con la maglia della Fiorentina.

Andrea Belotti ha realizzato tre gol nelle ultime due sfide di Serie A contro il Milan; tuttavia l'attaccante del Torino non segna da cinque gare di campionato e non arriva a sei da febbraio 2019.