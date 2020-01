Milan, trattativa in chiusura per Kjaer: è lui il nuovo centrale rossonero

"Spero di avere presto un altro difensore. Ne abbiamo tre, c'è anche Gabbia. È chiaro che dovrà arrivare almeno un altro centrale". Così, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, parlava Stefano Pioli. E l'identikit del nuovo difensore del Milan, poche ore più tardi, è stato svelato: si tratta di Simon Kjaer, centrale dell'Atalanta, che dunque lascia Bergamo dopo appena metà stagione e compie il percorso inverso rispetto a quello di Mattia Caldara.

Arriva in prestito con diritto di riscatto

Secondo 'Sky', l'operazione è ormai in chiusura. Nelle prossime ore è dunque attesa la fumata bianca per il trasferimento di Kjaer al Milan, non a titolo definitivo ma in prestito fino alla conclusione del campionato con diritto di riscatto a favore dei rossoneri. Formalmente, l'ex giallorosso non arriverà direttamente dall'Atalanta: è infatti di proprietà del Siviglia, che la scorsa estate lo aveva ceduto sempre in prestito ai bergamaschi nelle ultime ore di mercato. Per questo non può essere considerato una vera e propria contropartita di Caldara, che ieri ha lasciato i rossoneri per fare ritorno nella "sua" Bergamo.

I problemi tattici con Gasperini

La maledizione del centrale atalantino, iniziata in estate con il toccata e fuga di Skrtel, ha coinvolto anche Kjaer. Il danese ha collezionato solo tre presenze in campionato, più una in Champions League, prima di essere dichiaratamente messo da parte da Gasperini: "Nel nostro sistema di gioco fa fatica". Al Milan, l'ex difensore di Palermo e Roma fungerà da primo rincalzo della coppia titolare formata da Musacchio e Romagnoli. Prendendo dunque il posto di Caldara, mai in campo nell'ultima, tormentatissima stagione e mezza.