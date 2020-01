Milan-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Krunic, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao. All. Pioli

Squalificati: Bennacer

Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Salcedo

Statistiche Opta

Il Milan ha ottenuto due successi nelle ultime due sfide contro il Verona in Serie A, dopo una serie di due pareggi e due sconfitte; i rossoneri potrebbero vincere entrambi i match stagionali contro i gialloblù in campionato per la prima volta dal 2001/02.

Tra le squadre contro cui il Milan è imbattuto in casa in Serie A, il Verona è quella contro cui i rossoneri hanno giocato più incontri interni (27: 16V, 11N).

Dall’inizio di dicembre il Milan ha ottenuto 17 punti in classifica, meno solo della Lazio (19); i rossoneri, inoltre, hanno tenuto la porta inviolata in cinque incontri di Serie A in questo periodo, più di ogni altra squadra.

Il Verona va in gol da 11 gare di campionato, solo una volta nella sua storia ha registrato una serie più lunga di incontri a segno in Serie A: 13 nel 2000, a cavallo tra due stagioni.

Tra le squadre neopromosse, il Verona è quella che vanta la media più alta di punti a partita nei cinque maggiori campionati europei in corso: 1.45.

Solo l'Inter (14) ha mandato in rete più giocatori differenti del Verona (13) in questa Serie A; i gialloblù non hanno mai segnato con più marcatori in una singola stagione nel massimo campionato.

Gianluigi Donnarumma del Milan è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto); subito dietro c’è Marco Silvestri del Verona, con sette clean sheet.

Il Verona può diventare la 29ª squadra contro cui Zlatan Ibrahimovic va a segno in Serie A: in generale, l’attaccante del Milan ha trovato la via del gol contro 76 squadre differenti nei cinque maggiori campionati europei, già un record dall’inizio del 2000 - alle sue spalle Cristiano Ronaldo, a 75.

Considerando i giocatori con almeno due marcature in questa Serie A, Giampaolo Pazzini del Verona (una rete ogni 46 minuti) e Ante Rebic del Milan (una ogni 85) sono due dei migliori quattro per media minuti/gol - tra di loro Ciro Immobile (72) e Luis Muriel (73).

Quattro dei cinque gol realizzati da Fabio Borini in Serie A con le maglie di Milan e Verona sono arrivati da subentrato. L’attuale attaccante gialloblù ha messo a segno solo due dei suoi 14 gol nel massimo campionato a San Siro, il primo dei quali in un Milan-Verona (maggio 2018 con la maglia rossonera).