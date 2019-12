Milan vicino a Todibo: trovato l'accordo con il Barcellona per il prestito

Il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Barcellona per l’acquisto del difensore centrale francese 20enne Jean-Clair Todibo e starebbe per perfezionare il suo secondo innesto nella finestra di mercato invernale: secondo quanto riporta Calciomercato.com l’intesa sarebbe totale sul prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni (senza opzione di recompra a favore del Barça).

Tutto fatto, dunque? Non esattamente, perchè ora la task force di mercato rossonera è chiamata a trovare l’intesa con il calciatore; Todibo piace anche in Bundesliga, Bayer Leverkusen e Lipsia in particolare sarebbero destinazioni gradite al suo entourage anche se il Barcellona secondo quanto raccolto da Calciomercato.com preferirebbe il Milan come interlocutore.

TodiboEurosport

Centrale adattabile anche a mediano davanti alla difesa, l'ex nazionale Under 20 franceseTodibo ha fatto il triplo salto mortale dal Tolosa al Barcellona nel gennaio 2018: è sempre stato ai margini delle rotazioni di Valverde, suo malgrado, ma contro l’Inter a Milano nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League non ha affatto sfigurato in marcatura su Lautaro Martinez.