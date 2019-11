Mino Raiola a Casa Milan: primo incontro per il ritorno di Ibrahimovic in rossonero

Primi passi per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, almeno ci si prova. Mino Raiola si è fatto vedere a Casa Milan, secondo Sky Sport, per un primo incontro per imbastire la trattativa di ritorno dello svedese in maglia rossonera.

Bologna e Napoli superate: il Milan resta la prima scelta

Saputo ci ha provato per portarlo a Bologna, Ancelotti non sa per quanto resterà a Napoli. Ecco che Ibrahimovic punta sul sicuro e sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia rossonera, maglia già indossata dal 2010 al 2012, con la quale ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Con il Milan ha collezionato 56 reti e 24 assist in 85 presenze (in tutte le competizioni).

18 mesi di contratto, ma l’ingaggio?

Ibrahimovic non verrebbe al Milan per qualche mese, anzi. Il primo vincolo messo dallo svedese e da Raiola, per imbastire una trattativa, è la durata del contratto. Ibrahimovic spera di strappare un accordo di 18 mesi, cosa che non dispiacerebbe ai rossoneri che potranno quindi utilizzare Ibra anche come forma di appeal nelle prossime finestre di mercato. Il problema, semmai, è quello che riguarda all’ingaggio del classe ’81. Lo svedese vuole mantenere un ingaggio alto, non inferiore ai 6 milioni di euro a stagione.