Mino Raiola cerca di muovere le pedine a sua disposizione; e il modo più efficace per farlo, lo sappiamo da tempo, sono i microfoni dei giornalisti. Il match di San Siro di giovedì non si è chiuso fino a quando non lo ha deciso lui. Una rassegna di dichiarazioni e aggiornamenti su parecchi suoi assistiti ha scaldato il post gara, ma a catturare l’attenzione sono state le sue frasi su Pogba e Ibrahimovic.

Raiola apre al Pogba-bis in bianconero

La richiesta per Pogba, riporta il Guardian, è di 100 milioni di euro. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2021 e sembra giunto ai titoli di coda della sua seconda vita a Manchester, mentre le voci su un suo possibile ritorno a Torino si infiammano. E il procuratore le alimenta.

" L’Italia è il secondo paese di Pogba, così come per Zlatan, e a Paul non dispiace di certo l’idea di tornare alla Juve, ma è ancora troppo presto per parlare di queste cose "

Con la Juventus in disperato bisogno di qualità in mezzo al campo, Raiola puntualizza anche la situazione di un altro campione del mondo francese, Matuidi:

" Blaise rimarrà alla Juve, sicuramente "

Capitolo Zlatan

Su sponda rossonera, l’altra patata bollente nelle mani di Raiola è sicuramente il futuro di Zlatan:

" È possibile che Ibrahimovic rinnovi con il Milan? C'è un mezzo progetto, però penso che deciderà solo a fine stagione. Il cielo è il suo limite. Vedremo "

La permanenza di Ibra a Milano dipenderà probabilmente dalla qualità del progetto della società rossonera, ma Raiola apprezza anche il duello tra giganti di giovedì sera, entrambi suoi assistiti, Ibra-De Ligt:

" Zlatan contro Matthijs è stato un duello emozionante per me. Vedo un’epoca nuova entrare e un’altra che sta per finire, anche se potrebbe durare ancora dieci anni. Certo, per De Ligt sarebbe stato meglio avere un professore come Chiellini a fianco perché è difficile essere buttato subito a mare "

Raiola rassicura sulla felicità di Donnarumma in casa Milan, mentre glissa sulla possibile estensione di contratto riflettendo anche sullo snodo cruciale di due anni fa che portò al primo rinnovo:

" No, in quel momento non era la scelta giusta. Era la scelta del cuore "