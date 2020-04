Mino Raiola non è più l'agente di Insigne: ora il giocatore rinnoverà con il Napoli?

Punto importante nella storia recente del Napoli. Sì, perché proprio in questi giorni è stata ufficializzata la rottura del rapporto professionale tra Lorenzo Insigne e il suo agente Mino Raiola, con il procuratore che ha inviato la disdetta per il lavoro di procura del numero 24 del Napoli. Una buona notizia per il club partenopeo? Con l'addio di Raiola, è molto probabile che Insigne possa rimanere - a vita - in azzurro.

I motivi dell'addio

Sono sostanzialmente due i motivi della divisione tra Insigne e Raiola. Intanto il lavoro precedente che Raiola aveva svolto a sostegno del giocatore, nella causa con i precedenti agenti: Antonio Ottaiano, Franco Della Monica e Fabio Andreotti, della Doa management, che avevano richiesto il pagamento della penale per aver interrotto anticipatamente il lavoro di procura. Beh, l'esito non è stato quello sperato, anche per colpa dell'arrivo di Raiola, secondo il Giudice, con Insigne che dovrà quindi pagare la precedente agenzia.

Altro aspetto, secondo Radio Punto Nuovo, è quello del malcontento di Insigne che avrebbe voluto lasciare Napoli al termine della passata stagione. Il giocatore, e capitano, degli azzurri si sentiva sottostimato da Ancelotti e De Laurentiis e aveva chiesto a Raiola di piazzarlo in un grande club straniero. Anche questa mission non è riuscita a Raiola che non ha trovato una nuova sistemazione al giocatore. Dopo alcuni mesi di rapporti ai minimi termini, quindi, i due hanno deciso di serpararsi.

Accordo fino al 2025?

L'attuale contratto di Lorenzo Insigne col Napoli scadrà a giugno 2022 e, ora, l'idea del giocatore azzurro è di rinnovare con De Laurentiis, con trattativa personale. Possibile un'intesa col duo Pastorello-Pisacane nel ruolo di intermediari con Giuntoli e De Laurentiis per definire l'accordo, con opzione quindi per Pastorello di diventare il nuovo agente di Insigne.