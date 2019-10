Mirabelli: "Maldini e Boban? Un ex campione non sempre può fare il dirigente"

" Chi è stato un gran campione in campo, non vuol dire debba fare il dirigente "

Così Massimimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, intervenuto a Radio Punto Nuovo, non risparmia una stoccata ai nuovi dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Sulle difficoltà del Milan in campionato, Mirabelli ha aggiunto:

" Nessuno si aspettava una cosa del genere, il Milan ha già una proprietà importante, ha investito tantissimo, molto più di ciò che hanno investito i cinesi, avendo più sessioni di mercato a disposizione, ci si aspettava qualcosa di più importante. Sono stati fatti cambiamenti importanti, allenatore, staff dirigenziale che è uno tra i più costosi in Italia, ci aspettavamo qualcosa di diverso "

