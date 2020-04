Miralem Pjanic, i 30 anni del regista specialista nelle punizioni cresciuto alla scuola di Juninho

Miralem Pjanic compie 30 anni. Un compleanno particolare, lontano dai campi a causa dell'emergenza Coronavirus che ha fermato non solo il mondo sportivo globale. Per omaggiare il regista bosniaco sloveno rispolveriamo un pezzo di qualche mese fa in cui raccontavamo il rapporto di amicizia che lega Mire a Juninho Pernambucano, uno dei più grandi specialisti di punizioni di calci di punizione della storia, da cui ha certamente preso qualche trucco per diventare uno dei massimi interpreti delle punizioni del panorama europeo.

" Non ci sono segreti per battere le punizioni. Bisogna allenarsi parecchio. io mi sono fatto un mio stile da solo. Pirlo ha il suo, Cristiano Ronaldo ha il suo, Juninho aveva il suo. Ognuno di noi ha un modo diverso e uno stile diverso di tirare. Guardo il portiere e penso a quale sia il punto migliore dove mandare la palla. Poi so già quale rincorsa dovrò prendere. [Miralem Pjanic, 2015 avaz.ba] "

La trasferta di Lione ha un sapore assolutamente particolare per Miralem Pjanic, che al vecchio Gerland (anche se lo stadio, nel frattempo, è cambiato) ha trovato la sua consacrazione anche grazie a colui che, ancora oggi, può considerarsi il suo "padre calcistico", il fantasista brasiliano Juninho Pernambucano che oggi, tra i biancorossoblù occupa l'incarico di direttore sportivo. Il centrocampista bosniaco cresciuto in Lussemburgo, tra le fila dello Schifflange '95, a Lione arrivò diciottenne nella stagione 2008-2009 dopo essere stato lanciato dal Metz. Quindici anni di differenza tra i due: per Pjanic era il primo anno tra Il Rodano e la Saona, per Juninho l'ultimo.

Serie A, calci di punizioni all time: comanda Mihajlovic, Pjanic dietro a mostri sacri

Stagioni in Serie A GOL Sinisa Mihajlovic 14 28 Andrea Pirlo 20 28 Alex Del Piero 19 22 Roberto Baggio 19 21 Francesco Totti 25 21 Gianfranco Zola 9 20 Miralem Pjanic 9 16

Insieme nella stagione 2008-2009

Una sorta di staffetta, di passaggio di consegne di quel talento cristallino in possesso solamente dei grandi campioni. Un solo anno insieme ma di grandi intensità. Si narra, infatti, che fosse proprio il ragazzino Miralem a insistere per fermarsi dopo gli allenamenti insieme al brasiliano a provare e riprovare il colpo speciale dall'esperto maestro, all'epoca 33enne: il calcio di punizione. Miralem era al corrente di due particolari tanto ovvi quanto importanti: il primo, di essere dotato di un tocco che, se ben allenato, avrebbe potuto spalancargli le porte di una carriera radiosa. La seconda è che, per farlo, aveva a disposizione uno tra i migliori di tutti i tempi.

L'abbraccio fra Miralem Pjanic e Juninho Pernambucano, Getty ImagesGetty Images

Le 21 "pennellate" di Pjanic su calcio di punizione

EVENTO TURNO/GIORNATA PARTITA MINUTO PUNTEGGIO Champions League 2009-10 Preliminari Lione-Anderlecht 5-1 11 1-0 Champions League 2009-10 Fase a gironi Debrecen-Lione 0-4 13 0-2 Seria A 2011-2012 20 Roma-Bologna 1-1 62 1-1 Seria A 2012-2013 12 Lazio-Roma 3-2 86 3-2 Seria A 2012-2013 26 Atalanta-Roma 2-3 34 1-2 Seria A 2013-2014 8 Roma-Napoli 2-0 45+3 1-0 Seria A 2013-2014 24 Roma-Sampdoria 3-0 54 2-0 Seria A 2014-2015 4 Parma-Roma 1-2 88 1-2 Seria A 2014-2015 13 Roma-Inter 4-2 92 4-2 Seria A 2015-2016 2 Roma-Juventus 2-1 61 1-0 Seria A 2015-2016 6 Roma-Carpi 5-1 28 2-0 Seria A 2015-2016 8 Roma-Empoli 3-1 56 1-0 Champions League 2015-2016 Fase a gironi Bayer Leverkusen-Roma 4-4 54 2-3 Seria A 2015-2016 15 Torino-Roma 1-1 83 0-1 Seria A 2016-2017 12 Chievo-Juventus 1-2 75 1-2 Seria A 2016-2017 14 Genoa-Juventus 3-1 82 3-2 Coppa Italia 2016-2017 Quarti di finale Juventus-Milan 2-1 21 2-0 Champions League 2017-2018 Fase a gironi Juventus-Sporting Lisbona 2-1 29 1-1 Seria A 2017-2018 17 Bologna-Juventus 0-3 27 0-1 Seria A 2017-2018 38 Juventus-Verona 2-1 52 2-0 Seria A 2018-2019 26 Napoli-Juventus 1-2 28 0-1

NB - Il conteggio si riferisce solamente ai gol con le squadre di club. Sono esclusi quelli con le rappresentative nazionali.

Le "magie" di Juninho Pernambucano dal 2001 a fine carriera

EVENTO TURNO/GIORNATA PARTITA MINUTO PUNTEGGIO Ligue 1 2001-2002 11 Lione-Sochaux 1-1 82 1-1 Champions League 2003-2004 Fase a gironi Bayern Monaco-Lione 1-2 6 0-1 Ligue 1 2004-2005 9 Saint Etienne-Lione 2-3 35 0-1 Champions League 2004-2005 Ottavi Werder Brema-Lione 0-3 80 0-3 Champions League 2005-2006 Fase gironi Lione-Real Madrid 3-0 26 2-0 Champions League 2005-2006 Fase gironi Lione-Olympiacos 2-1 4 1-0 Champions League 2005-2006 Fase gironi Olympiacos-Lione 1-4 41 1-1 Ligue 1 2005-2006 27 Lione-Nantes 3-1 9 1-0 Champions League 2005-2006 Ottavi di finale PSV Eindhoven-Lione 0-1 65 0-1 Ligue 1 2005-2006 29 Ajaccio-Lione 1-3 61 0-1 Ligue 1 2005-2006 38 Lione-Le Mans 8-1 43 5-1 Ligue 1 2006-2007 5 Lione -Troyes 2-0 87 2-0 Champions League 2006-2007 Fase a gironi Dinamo Kiev-Lione 0-3 31 0-1 Ligue 1 2006-2007 10 Marsiglia-Lione 1-4 20 0-1 Ligue 1 2006-2007 18 Lens-Lione 0-4 23 0-1 Coppa di Francia 2006-2007 Trentaduesimi di finale Bayonne-Lione 1-2 75 1-2 Ligue 1 2007-2008 8 Metz-Lione 1-5 86 1-5 Champions League 2007-2008 Fase a gironi Lione-Barcellona 2-2 7 1-1 Ligue 1 2007-2008 16 Lione-Strasburgo 5-0 19 2-0 Ligue 1 2007-2008 20 Lione-Tolosa 3-2 56 2-1 Coppa di Francia 2007-2008 Semifinale Lione-Sedan 1-0 88 1-0 Ligue 1 2008-2009 5 Lione Nizza 3-2 40 1-2 Ligue 1 2008-2009 5 Lione Nizza 3-2 73 2-2 Champions League 2008-2009 Fase a gironi Lione-Steaua Bucarest 2-0 44 1-0 Ligue 1 2008-2009 22 Lione-Saint Etienne 1-1 53 1-1 Ligue 1 2008-2009 24 Lione-Le Havre 3-1 74 3-0 Champions League 2008-2009 Ottavi di finale Lione-Barcellona 1-1 7 1-0 Ligue 1 2008-2009 36 Marsiglia-Lione 1-3 91 1-3 Serie A brasiliana 2011 8 Corinthians-Vasco da Gama 2-1 2 0-1 Serie A brasiliana 2011 21 América MG-Vasco da Gama 4-1 21 1-1 Serie A brasiliana 2011 22 Vasco da Gama-Coritiba 2-0 29 1-0 Serie A brasiliana 2012 4 Bahia-Vaso da Gama 1-1 8 0-1 Serie A brasiliana 2012 5 Palmeiras-Vasco da Gama 1-1 83 1-1 Serie A brasiliana 2012 15 Sport Recife-Vasco da Gama 0-2 68 0-1 Serie A brasiliana 2013 9 Vasco da Gama-Criciuma 3-2 9 1-0

NB - Il conteggio si riferisce ai gol con le squadre di club realizzati dall'approdo in Europa del giocatore, che aveva vestito anche le maglie di Sport Recife e Vasco da Gama. In totale, su calcio di punizione, Juninho Pernambucano conta 77 reti. Detiene il record assoluto insieme a David Beckham.

L'allievo e il maestro: quei "post" allenamento a provare e riprovare i calci piazzati insieme

Tre stagioni coi lionesi, sino al 2011, prima di essere acquistato dalla Roma. Tre reti, 4 assist e un bottino non così pingue da parte del bosniaco nel suo primo anno agli ordini di Sarri alla Juventus, il tecnico che in estate aveva auspicato di volerlo vedere "toccare 150 palloni a partita". L'umore non è alle stelle, esattamente come il Lione oggi timonato da Rudi Garcia, suo ex allenatore alla Roma: settimo posto (mai così male dal 1997), la stella Depay fuori per la rottura del crociato, giocatori accusati di preferire la movida e presidente Aulas contestato. Per Juninho Pernambucano, nella nuova veste dirigenziale, una situazione sempre più difficile da gestire. Qualche tempo fa, a l'Equipe, il suo maestro in pectore aveva speso parole al miele per il suo allievo:

" Mi è spiaciuto giocare un solo anno con lui. Giunto a Lione non era che un ragazzino ma con numeri tecnici impressionanti. Io, invece, mi stavo apprestando al mio ritorno in Brasile al Vasco da Gama. Quella stagione, 2008-2009, tuttavia, la ricordo distintamente: Miré voleva a tutti i costi restare con me per imparare. "

Lione-Tolosa, Ligue 1 2008-2009: da sinistra Miralem Pjanic e Juninho Pernambucano (Getty Images)Eurosport

Lo stile "Pernambucano"

Già, quei fantastici calci di punizione: lo stile "Pernambucano", da cui Pjanic ha attinto, prevedevano l'abbinamento di potenza ed estrema precisione, caratteristiche che rendevano uniche quelle trasformazioni, riconoscibilissime. Juninho, in carriera, ne ha trasformate 77. L'ultima di Pjanic risale alla passata stagione, adombrato dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Sempre in quell'intervista all'Equipe, Juninho aveva rivelato:

" Mire lo ricordo testardo, come me. Gli avevo dato questo insegnamento: hai talento e vuoi diventare uno specialista delle punizioni? Bene, non devi fare altro che allenarti costantemente, ripetere lo stesso gesto tecnico all'infinito. Bisogna essere instancabili: i tuoi compagni finiscono l'allenamento e vanno sotto la doccia. Tu, invece, devi restare in campo e proseguire per la tua strada. Devo dire il mio consiglio l'ha seguito. Vero, abbiamo uno stile simile e devo anche aggiungere che Mire sa cambiare il proprio modo di calciare a seconda della posizione. E' tra i migliori specialisti in circolazione. "