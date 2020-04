Miralem Pjanic: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Nelle ultime settimane di campionato Miralem Pjanic aveva perso il posto di titolare nella Juventus, al termine di questa grottesca stagione potrebbe addirittura lasciare Vinovo. Già, sono in molti a pensare che il regista bosniaco, che pochi giorni fa ha spento 30 candeline, sia in vendita. Sarebbe una svolta consistente per la Vecchia Signora, ma forse il cambio della guardia è già avvenuto con le chiavi della squadra passate al regista atipico Rodrigo Bentancur. Quali saranno gli scenari? Di certo gli estimatori del centrocampista non mancano.

Juventus: fine di un'era?

Dopo tre stagioni da titolare inamovibile, qualcosa si è incrinato nel rapporto tra la Juventus e Miralem Pjanic. I tifosi hanno perso fiducia nei suoi confronti e agli occhi dello stesso Maurizio Sarri – che a inizio stagione pretendeva che dai piedi del bosniaco transitassero 150 palloni a stagioni – sembra aver perso parecchi punti, tanto da regalare una maglia da titolare a Bentancur in occasione del match cruciale contro l’Inter. Non si può certo affermare che il Pjanic ammirato a Torino abbia tradito le attese, ma nei match da dentro o fuori – specialmente in Champions League – non sempre l’ex Roma e Lione si è rivelato all’altezza della situazione, soprattutto sul piano dell’intensità richiesta da certi palcoscenici. La sua permanenza non è affatto certa ed è molto vicino il momento delle attente valutazioni in materia.

PSG: la candidata principale

È forse la “spasimante” più accredita del pifferaio magico classe 1990. Un altro ex Roma, Leandro Paredes, non ha convito appieno e il PSG cerca un regista di sicuro affidamento. Peraltro, in questo caso, con comprovata esperienza in Ligue 1 alla luce degli illustri trascorsi a Lione. Pjanic ha un curriculum da PSG e le casse del club del presidente Nasser Al-Khelaifi sono notoriamente floride. Sì, perché chiariamolo subito: Pjanic guadagna 7 milioni circa a stagione: un ingaggio non proprio alla portata di tutti.

Inter: se dovesse restare in Italia...

Un ingaggio alla portata dell’Inter, ad esempio… E praticamente di nessun’altro in Italia. La pista Pjanic-Inter è molto quotata, con il bosniaco che potrebbe rientrare in uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Mauro Icardi. La società nerazzurra, in realtà, è già coperta in quel ruolo con lo skipper Marcelo Brozovic titolare inamovibile di Conte: un’alternativa, tuttavia, non guasterebbe e non è affatto escluso che i due possano coesistere. Dopotutto in mezzo al campo l'esperienza di Pjanic farebbe proprio al caso della Beneamata...

Barcellona: vecchia fiamma

Come abbiamo più volte accennato in questa rubrica, il Barça vuole rifarsi il look in mezzo al campo e in questo contesto da “porte scorrevoli” anche Pjanic potrebbe rientrare in corsa. Il Barcellona lo cercò con insistenza due anni fa circa, potrebbe tornare all’assalto senza più il bisogno di offrire cifre folli considerati i venti di "spending review". I catalani al momento restano alla finestra: tecnicamente parlando, Pjanic è un profilo da Barça.

Serie A, calci di punizioni all time: comanda Mihajlovic, Pjanic dietro a mostri sacri

Stagioni in Serie A GOL Sinisa Mihajlovic 14 28 Andrea Pirlo 20 28 Alex Del Piero 19 22 Roberto Baggio 19 21 Francesco Totti 25 21 Gianfranco Zola 9 20 Miralem Pjanic 9 16

Real Madrid: l'outsider

E se il Real Madrid puntasse ad innestare ulteriore qualità al suo centrocampo? E poi Pjanic ha cinque anni in meno di Luka Modric, per dire, un aspetto da tenere in considerazione. Da quando “purgò” il Real Madrid in Champions League con la maglia del Lione il centrocampista bosniaco gode di grande rispetto dalle parti del Santiago Bernabeu.