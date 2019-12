Montella a rischio esonero: "Se mi hanno tenuto è perché conoscono il mio lavoro"

Vincenzo Montella, allenatore Fiorentina

"Numericamente la sconfitta non ci sta, la mia squadra ci ha provato fino alla fine. C'era differenza ma siamo rimasti aggrappati al match fino al 3-1, e con un po' di fortuna potevamo anche raddrizzarla. Abbiamo corso fino in fondo, ogni giocatore ha speso tutte le energie. Gli uno-due dei grandi calciatori hanno indirizzato la partita, e i giocatori di esperienza e qualità sono capaci di abbassare il ritmo e farti giocare con meno veemenza. Mi dispiace moltissimo, nel finale c'è stato orgoglio".

SULLE SOLUZIONI POSSIBILI

"Abbiamo perso giocatori importanti là davanti, qualcuno è calato e ci sono anche poche alternative. Mi interessa però che la squadra sia convinta. Oggi la differenza era abbastanza evidente. Per fortuna ora c'è la sosta, e se sarò ancora qui avrò la stessa voglia e determinazione di cambiare il trend".

SULLA SQUADRA

"Non lo so, se fin qui la società mi ha tenuto è perché pensa che si stia lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea, certo, ma dico anche che è successo di tutti. Ok i numeri, ma bisogna pure vedere le situazioni che capitano. Credo si possa fare di più, ma al netto dei calciatori siamo competitivi. Se la squadra dà certe risposte significa che pensa che la guida sia giusta. Poi il calcio è fatto di episodi e determina chi ha qualità. Io ho voglia di lavorare e di invertire il trend".

SULL’ATTACCO CHE SEGNA POCO

"A fine mercato l'avevo detto. Quando si terminano le squadre bisogna vedere quanti gol hanno fatto i singoli calciatori nella storia per farsi un'idea di dove possa arrivare".

Paulo Fonseca, allenatore Roma

"Sono molto soddisfatto, è stata una vittoria importante dopo una buona partita, preparata ed eseguita bene. Non era facile, la Fiorentina contro le big ha fatto buoni risultati, ma oggi abbiamo giocato una bellissima partita. Potevamo controllare meglio i momenti della partita con il pallone, ma non è l'unico aspetto da migliorare. Ma l'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti delle idee. Per me questa è la cosa più importante".

SUGLI OBIETTIVI

"Per me la cosa più importante è solo la prossima partita. In questi mesi abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, ma abbiamo ancora da imparare e migliorare, perché vogliamo vincere sempre".

SU PELLEGRINI E LA CLAUSOLA DA 30 MILIONI

"Non ne voglio parlare... Ha tante qualità, è un giocatore molto intelligente che cerca gli spazi giusti nei tempi giusti. E poi ha capacità di decisione: non sembra così giovane...".

SULLE QUALITA’ DELLA ROMA

"Il merito è dei giocatori, credono alle idee. Non è facile in Italia avere una squadra che punta molto sul possesso, ma piano piano stanno capendo quanto importante sia averla sempre, ed offrire linee di passaggio. Stanno cambiando la loro testa, i miei giocatori".

SUL MERCATO

"Ho detto che a gennaio non è un mercato facile. Chi viene deve essere migliore di chi abbiamo adesso, e non è facile".