Montella: "Ci manca la vittoria, Vlahovic sta già pensando al prossimo gol"

" Ci manca la vittoria. Il nostro morale è alto, ma vogliamo ottenere di nuovo i tre punti "

Così Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. "Siamo consapevoli che qualche punto ci manca e potevamo fare meglio, ma abbiamo dato continuità e costanza a giovani come Vlahovic o Castrovilli", ha aggiunto. "Qualcosa è stato fatto, certo con qualche trentenne in più forse avremmo qualche punto in più ma così abbiamo più futuro. Mi dispiacerebbe se di questa mia semina ne beneficiasse qualcun'altro", ha ribadito Montella.

Sulla partita contro la Roma in programma domani, il tecnico viola ha detto:

" La Roma è una squadra formidabile, con una squadra forte, brava nel giocare la palla, solida dietro e con una mentalità offensiva. Ma la Fiorentina ha dimostrato che può giocare alla pari con le migliori squadre "

Sulle condizioni di alcuni singoli, Montella ha spiegato che "Badelj da qualche settimana che non sta bene, ma ha sempre dato la sua disponibilità. Si sta allenando e devo valutare". Sulle difficoltà nella crescita di Pedro, il tecnico viola ha dichiarato che "deve ancora migliorare, può diventare un giocatore importante ma dipende anche da lui se ha viglia di mettersi in discussione qui".

Su Vlahovic, invece, ha detto

" Sta già pensando al prossimo gol "