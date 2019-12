Montella confermato dalla Fiorentina per Inter e Roma: "C'è bisogno di pazienza"

Quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina, ma per adesso Vincenzo Montella non rischia la panchina. Anzi, il club Viola ha deciso di confermare il proprio tecnico anche per le partite contro Inter (15/12) e Roma (22/12). Montella in conferenza, poi, ha chiesto tempo per far crescere i propri giovani...

Ho parlato con i dirigenti?

" Sì, con qualcuno sì. Sono arrabbiati e hanno fiducia, dobbiamo avere una reazione in termini di risultati. Ho parlato con Commisso? Non l'ho visto, non gli ho parlato "

Preoccupazione per una stagione di sofferenza?

" Per come avevamo iniziato no, poi abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo alzato l'asticella e ora è un momento delicato. Noi al completo siamo una squadra competitiva "

Sulla partita

" Nel primo tempo eravamo poco fluidi e sereni, e c’è da capire il perché. Loro hanno fatto meglio, poi nella ripresa siamo stati più compatti e aggressivi e abbiamo creato 3-4 occasioni. C'è rammarico e rabbia perché non è successo per 95 minuti. Il pareggio poteva essere il risultato più giusto. Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Eravamo passivi, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio. Non voglio focalizzarmi solo sul primo tempo, ma anche sulla ripresa. Siamo a quattro sconfitte, ma il secondo tempo abbiamo fatto bene. C'è bisogno di pazienza, io nei miei ragazzi ci credo. Però nel Toro mancava Belotti e c'era comunque Zaza, altro attaccante della Nazionale "

La classifica?

" Prima della partita sì, saremmo potuti essere ottavi con gli altri risultati. È una classifica corta, possiamo ancora scalarla "

Quanto è importante Ribery?

" Trascina gli altri al pari di Pezzella, come lui è out: entrambi sono leader. E Chiesa? Non ci stava a perdere, fisicamente è devastante. Ha qualità fisiche da top "