Montella: "Gol di Immobile? Fallo nettissimo di Lukaku. Ribery? L'ho visto stanco"

È un Vincenzo Montella scontento dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Il perché? Per il gol di Immobile nato da un fallo di Lukaku a centrocampo non ravvisato dal direttore di gara che non è neanche andato a rivedere l’azione...

" Penso di essere stato un allenatore che ha sempre accettato molto quando non c'era la VAR. Quello che non si accetta è il non andare rivedere un fallo netto nel momento decisivo della partita. Un fallo nettissimo con risultato condizionato, con la VAR che non è mai intervenuta, cinque minuti per riprendere il gioco. Se l’arbitro fosse andato a rivederla, avremmo probabilmente subito un gol in meno e avremmo giocato un po' di più "

La squadra ha subito un calo? Cosa è sucesso con Ribéry?

" L'ultimo quarto di partita poteva venire fuori qualsiasi risultato. Ribery l'ho cambiato perché lo vedevo stanco. Mi piace la sua adrenalina, significa che ha ancora voglia di giocare. Sapevo che dovevo cambiare qualcosa in mediana e ho cambiato lui, perché mi sembrava più stanco "

Non era meglio una punta centrale al posto di Boateng?

" Oggi mi serviva anche un po' di raccordo e per questo ho messo Boateng. Non ho potuto strategicamente fare nulla in partita perché ho avuto due cambi forzati. Questo può fare la differenza per forzare o meno la partita "

L’impatto di Ranieri e Chiesa?

" Sono ragazzi su cui puntiamo e su cui crediamo. Mi dispiace moltissimo per l'espulsione di Ranieri. Sottil si sta adattando anche a una posizione diversa dalle sue caratteristiche "