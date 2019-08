Montella: "Non accetto gli errori con il video"; Ancelotti: "I rigori? Li ha visti la Var, io no"

"Dispiace per il risultato, il campo ha dimostrato che non lo meritassimo. Però certe cose non si riescono a capire, non capisco perché ci si voglia complicare la vita". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, con riferimento al discusso rigore fischiato a Mertens nel match vinto 4-3 dal Napoli al 'Franchi' nella prima giornata di campionato. "Non si possono perdere partite del genere, mi tengo la prestazione, l'intensità, la crescita dei ragazzi, l'entusiasmo del pubblico, il bel gioco e il coraggio - ha aggiunto l'allenatore dei toscani ai microfoni di Sky Sport - Sono orgoglioso della prestazione, mi dispiace per la sconfitta immeritatissima. C'è tanta rabbia, non è l'errore ma il ragionamento che dà fastidio. Non riesco proprio a capirlo, oggi faccio tanta fatica. E non voglio più sentir parlare nessuno di Chiesa simulatore, ci siamo stancati".

Montella: "Non accetto gli errori con il video"

" Faccio fatica a capire il ragionamento. Gli errori li accetto, ma non con il video. Ho visto errori anche peggiori. Non si giocherebbe senza arbitri e vanno ringraziati ma faccio fatica a capire il ragionamento dietro gli errori. Il rigore che ci hanno fischiato a favore con le nuove regole c'è anche se non sono d'accordo con la regola. Non capisco perché non sono stati visti gli altri due episodi che sono solari. Non è Chiesa il simulatore, perché da lui non ho visto fare molte simulazioni. Smettiamola con questa etichetta "

Pradé la vede diversamente...

" Sugli arbitri dico solo che non ha senso fare polemiche ora. Massa e Valeri mi hanno dato spiegazioni valide e mi fido di loro. Hanno molte più telecamere delle nostre, comprese quelle più basse. Hanno evidenziato situazioni che non si vedevano con quelle normali, e dico: perché non fidarsi? Mi prendo quello di bello che c'è, una partita eccezionale che a Firenze non vedevano da tempo per intensità. L'obiettivo è creare qualcosa di importante perché con tutte le nostre componenti possiamo diventare una società competitiva. "

"Voglio fare gli auguri di pronta guarigione a Sarri. Dovremo fare una partita di coraggio e concentrazione, sarà la gara più complicata della stagione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine del match vinto 4-3 a Firenze contro la Fiorentina, in vista della gara del prossimo turno di campionato contro la Juventus. "Non abbiamo difeso bene ma ho visto cose importanti in fase offensiva, è un successo importante. Ci è mancata un po' di intensità sul portatore di palla, ma è solamente la prima giornata - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Se ci serve un attaccante? Forse un difensore", ha scherzato l'allenatore emiliano per poi soffermarsi sulla reazione nel post partita. "Dopo novanta minuti di insulti dietro la mia panchina ho invitato le persone che me li hanno fatti ad andare a casa - ha concluso - Ricevere insulti non fa piacere, purtroppo ci sono tanti ignoranti".

Ancelotti sardonico

" I rigori? Li ha visti la VAR. Io non li ho visti "