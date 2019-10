Montella: "Qui hanno faticato tutti, alla fine sono soddisfatto"

Vincenzo Montella, allenatore Fiorentina

“Voglio salutare Dessena e gli faccio un grosso in bocca al lupo, tornerà più forte di prima Mi aspettavo una partita così sofferta su un campo ostico. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma non abbiamo concesso niente. Dragowski non ha dovuto mai intervenire e poi ci abbiamo provato più del Brescia. La squadra ha giocato con ordine e in maniera solida giocandosi le carte a disposizione. Su questa squadra hanno faticato tutti, spesso siamo arrivati al cross senza concludere nel migliore dei modi. Sono soddisfatto. Si fa presto ad andare da un estremo all’altro, dobbiamo crescere di volta in volta e il campionato è lungo. Siamo solidi e concediamo poco, abbiamo delle buone armi che possono dare fastidio all’avversario”

SU SOTTIL

“Il suo ingresso è stato molto importante e ha creato molte occasioni pericolose. Sicuramente sarà un’arma in più per noi. Avevamo preparato la partita così, Lirola ha fatto molto bene e mi aspettavo qualcosa in più da Dalbert. Bisogna riempire un po’ di più l’area ma nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto e sono contento”.

Eugenio Corini, allenatore Brescia

"La Fiorentina è una bella squadra e qualcosa abbiamo pagato a livello emotivo da questo infortunio. Abbiamo provato a fare le nostre cose, la squadra si è difesa compatta e portiamo a casa un punto importante. Lo sviluppo è stato fatto bene, nel primo tempo avevamo fatto un grande gol, purtroppo poi non è stato concesso. C'era la percezione di alcune situazioni in cui era sbagliata l'ultima scelta. Ma con i giusti presupposti si può e si deve migliorare. Speravo che venisse fuori la resistenza, ma qualcosa emotivamente ha scombussolato la squadra ed abbiam pagato. Per me abbiamo retto bene anche in termini di reattività e scelte migliori. Forse anche un po' di disabitudine, visto che anche col Vojvodina abbiamo giocato solo un tempo. Lo spirito però mi è piaciuto: siamo stati dentro una situazione di sofferenza, anche se con poca qualità.

SUL CALENDARIO

"Abbiamo avuto un calendario difficile e ci manca quella casalinga col Sassuolo. Le big, tranne l'Inter, le abbiamo affrontate tutte. Peccato solo che gli ultimi tre gol annullati in B sarebbero stati buoni (ride, ndr)! Qualche punto perso, come a Bologna, c'è. Abbiamo tanti esordienti ma stiamo dimostrando di poterci stare in Serie A e sicuramente ci proveremo fino alla fine. Balotelli e Donnarumma possono giocare insieme, ma il carico di fatica deve essere diviso. Anche per mettere un carico diverso nelle gambe dei centrocampisti, e ho scelto un giocatore più fisico".

SU DESSENA

"Dessena ha una forte contusione, si è spaventato perché è la gamba dell'infortunio grave di tempo fa. Aspettiamo gli esami ma speriamo non sia niente di grave. Non saprei ancora con precisione, rimane la speranza".

Aye, attaccante Brescia

"Sarebbe stato il mio primo gol in Serie A, e ci ripenso ancora: peccato l'abbiano annullato per una mano a centrocampo. Non sappiamo invece ancora cosa ha Dessena, speriamo solo non sia troppo grave. Ci è mancata un po' di lucidità, a volte fare la buona scelta, dobbiamo migliorare in vista della prossima partita".