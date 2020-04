Moratti chiarisce: "Messi all'Inter? Parlo solo da tifoso. Mai parlato di lui con la società"

Qualche giorno aveva lanciato la bomba, ma in realtà era solo un suo desiderio. Con Messi che potrebbe lasciare 'senza problemi' il Barcellona, perché non farlo venire all'Inter? Moratti però chiarisce, almeno per il momento, non c'è nessuna trattativa in corso, anche perché lui non è parte della nuova proprietà.

" Io parlo soltanto da tifoso. Naturalmente Messi mi sempre piaciuto e da Presidente l'ho anche seguito, ma oggi nel club c'è una proprietà diversa, non decido io. E non ho mai parlato di lui con loro "

Sarebbe bello vederlo in coppia con Lautaro Martinez

" Sarebbe una bomba, magia pura. Sono creativi, rapidi, puliti, giocano un calcio da strada. Vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, un calciatore importante che ha gol, fantasia, di quelli che non ti stanchi di vedere "

Giusto ripartire a porte chiuse?

" La ripresa dei campionati a porte chiuse non sarebbe un favore a questo sport. Ora dobbiamo recuperare da questa emergenza e far sì che recuperino i nostri calciatori "