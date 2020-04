Paolo Maldini, futuro incerto: resterà al Milan ma alle sue condizioni

Dopo Boban, il Milan saluterà anche Paolo Maldini? Troppo presto per dirlo, soprattutto perché da quello che emerge la volontà dell'ex bandiera rossonera sarebbe quella di rimanere nel suo attuale ruolo di direttore tecnico del club. Ma alle sue condizioni...

Visto il terremoto in vista e l'ennesimo cambio di panchina alle porte, Maldini vorrebbe la garanzia di poter partecipare alle decisioni importanti, sia in tema di mercato che nella scelta dell'allenatore. Il suo ruolo quindi non dovrebbe essere solo "formale" ma operativo.

La posizione di Elliott e Gazidis

La domanda vera che si pongono tutti è: Maldini è tenuto in considerazione all'interno del board rossonero? Elliott non avrebbe mai messo in discussione il suo ruolo nonostante non abbia mai fatto mistero della sua posizione non certo favorevole nei confronti di Rangnick ("Non è un profilo giusto per il Milan e per il calcio italiano"). E anche Gazidis ha fatto capire che crede in lui e che anzi la sua figura di grande bandiera può far comodo alla società.

Serve un incontro

La decisione definitiva non potrà arrivare che dopo un confronto: ora Paolo, guarito dal Coronavirus insieme al figlio Daniel, è tornato a lavorare per sistemare le cose durante questo periodo difficile per tutti, anche a livello organizzativo. Poi appunto sarà necessario un confronto per definire ruoli e priorità.

La nostra opinione : Paolo Maldini e il Milan si sono sfiorati e non incrociati per molto tempo proprio per non evitare che questo tipo di situazioni si venissero a creare. Brutto dirlo, ma le figure questi grandi campioni all'interno della società di cui hanno difeso i colori per tanti anni sono un'arma a doppio taglio: se le cose vanno bene, allora possono limitarsi a una posizione di comodo, e tutti sono contenti, ma quando le cose non vanno così bene e in più la loro volontà è quella di giocare un ruolo di primo piano, allora tutto si complica. A Boban è bastata un'intervista per farsi cacciare, ora la palla sta a Paolo Maldini.