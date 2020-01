Moses: "Un onore essere all'Inter, qui per Antonio Conte. Voglio divertirmi"

Prime parole da giocatore nerazzurro per Victor Moses che in giornata ha firmato con l’Inter dopo una serie di visite mediche (era fermo per un infortunio di natura muscolare con il Fenerbahce). Moses spiega il perché della sua scelta, ovviamente quella di lavorare ancora con Antonio Conte.

" È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell'Inter. Ringrazio tutti per l'accoglienza, non vedo l'ora di iniziare. Lavorare ancora con Conte è un'opportunità che mi rende molto felice "

"Contento di essere qui, voglio dare il mio contributo"

" Ci siamo parlati, mi ha presentato il progetto del club. Io voglio farne parte, sono contento di essere qui. Darò il massimo per aiutare la squadra. Qui c'è tanta qualità, l'obiettivo è dare il mio contributo in campo e divertirmi. Queste sono le cose più importanti "