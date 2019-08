Muriel ribalta la SPAL: da 2-0 a 2-3, gioia Atalanta

Seguono aggiornamenti...

Ricomincia con una vittoria scoppiettante l’Atalanta che passa a Ferrara dopo essersi trovata in svantaggio per 2-0. La partenza della SPAL è ottima con Di Francesco e l’ex Petagna, autore di un assist e di un gol, che illudono la formazione di Semplici. Prima dell’intervallo è fondamentale la rete di Gosens che regala una ripresa arrembante alla Dea: il neoentrato Muriel firma una doppietta in sei minuti e fa felice Gasperini, al primo esame in una stagione che sarà lunga e stimolante, con il doppio impegno campionato-Champions.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro (72’ Tomovic), Valoti (65’ Murgia), Missiroli, Kurtic, Igor (78’ Floccari); Petagna, Di Francesco. All. Semplici

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello (55’ Muriel), Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (54’ Malinovskiy), Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata (81’ Toloi). All. Gasperini

Arbitro: Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Gol: 6’ Di Francesco (S), 27’ Petagna (S), 34’ Gosens (A), 70’ e 76’ Muriel (A)

Assist: Petagna, Igor, Hateboer

Ammoniti: de Roon, Cionek

Note: -