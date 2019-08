Nainggolan contro i tifosi dell'Inter: "Massacrato per i complimenti a Dzeko"

" Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato... Mi fa ridere questa cosa "

Radja Nainggolan ha risposto così alle svariate offese ricevute via social dopo aver fatto i complimenti al suo ex compagno di squadra, Edin Dzeko, fresco di rinnovo con la Roma. Tra le sue Instagram Stories, c'è spazio anche per una nuova battuta sul bosniaco: "Edin, resti il migliore per me", il commento dell'ex Inter.

" Non ho mai offeso l'Inter e mai lo farò. Non si possono fare i complimenti a Dzeko? Cosa c'entra con l'offendere l'Inter? Ma nel 2019 siamo tutti impazziti? "

Gli stessi complimenti sono stati rivolti anche al connazionale Lukaku, fresco di firma con l'Inter per una maxi operazione che ha cambiato molte dinamiche di mercato:

" Per Lukaku mi dicono sei un grande e per Dzeko mi dicono che sono uno str...o. Ma allora sono io quello finto o quelli che prima dicono bravo e poi ti mandano a fan...? La società non c'entra niente. Lezioni di vita, almeno per chi vuole capire... "