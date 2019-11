Nainggolan: "Dimostrerò che l'Inter su di me si è sbagliata. Il ct Martinez? È pazzo"

In un'intervista a Eleven Sports, Radja Nainggolan torna a parlare del suo rapporto con l'Inter, terminato in estate dopo l'approdo in panchina di Antonio Conte. Messo ai margini del progetto tecnico, il centrocampista belga sembra rinato con la maglia del Cagliari e ci tiene a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

"L'Inter? Non ho insistito io per andarmene"

" Sarei potuto andare alla Fiorentina o in tante altre squadre, ma il problema di mia moglie ha reso la scelta più semplice. Ho preferito andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e dove abitava mia moglie. Non ho insistito per andarmene dall'Inter, ma amo ancora troppo il calcio per finire fuori squadra. Voglio dimostrare che hanno fatto un errore "

Sul rapporto con la Nazionale

" La gente dice che forse il problema ero io visto che non ho giocato né con Wilmots, né con Martinez: ma se chiedi a ogni giocatore, ti risponderà che non ho mai causato problemi. Tornare? Ho fatto la mia scelta e la rispetterò. Martinez? Preferirei che un allenatore mi dicesse le cose in faccia e alla fine l'ha fatto dopo che l'ho detto dieci volte: mi disse di non potermi dare lo stesso ruolo di Roma e che non voleva portarmi in panchina, altrimenti avrei causato problemi. Ma tutte le volte che ero in panchina non ho mai causato problemi: quindi è davvero pazzo "