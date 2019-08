Nainggolan ha scelto Cagliari: l'Inter lo cede in prestito e pagherà parte dell'ingaggio

Nainggolan al Cagliari in prestito: ormai è fatta. Dopo gli interessamenti di Sampdoria e Fiorentina, l’Inter avrebbe trovato l’intesa con il Cagliari per la cessione del centrocampista belga arrivato solo l’estate scorsa per una cifra complessiva di 38 milioni (inclusi Zaniolo e Santon). Secondo Sky Sport, infatti, il giocatore ha spinto per tornare a Cagliari per motivi personali e sarebbe già in partenza verso la Sardegna per sottopporsi alle visite mediche dopo aver trovato l’accordo economico.

Il Cagliari ha trovato infatti l’intesa con l’Inter, con il club sardo che pagherà 1,5 milioni dei 4,5 che il centrocampista belga percepiva in nerazzurro. Nainggolan che andrà in prestito per un anno, da valutare se inserire anche un opzione per il secondo anno di prestito (il suo contratto con l'Inter scadrà nel 2022).