Nainggolan: Inter e Cagliari trovano l'accordo, visite mediche fissate per il 5 agosto

Eliminate le ultime riserve. Inter e Cagliari hanno trovato l’accordo per il prestito annuale di Radja Nainggolan, con il centrocampista già in partenza verso la Sardegna. Il belga ha un contratto fino al 2022 con i nerazzurri, ma nella prossima stagione giocherà a Cagliari dove ha già vestito la maglia dei sardi dal gennaio 2010 al gennaio 2014.

Il Cagliari è riuscito a trovare l’intesa con l’Inter dal punto di vista economico, visto che pagherà 1,5 milioni dell’attuale ingaggio percepito dal belga (il resto sarà a carico dei nerazzurri). Nainggolan va a sostituire così Nicolò Barella, partito proprio alla volta dell’Inter per un’operazione complessiva di 45 milioni (12 per il prestito + 25 per il riscatto + 8 di bonus).