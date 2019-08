Nainggolan saluta l'Inter e promette: "Dimosterò che hanno sbagliato"

" Ho fatto una scelta un po’ forzata e ora cercherò di fare bene. In questo momento ho altre priorità ed è stato facile scegliere Cagliari. Mi metterò in gioco per cercare di dimostrare che hanno sbagliato. Questo è quello che devo fare. [Radja Nainggolan] "

Nainggolan è pronto per la sua nuova avventura a Cagliari e prima di partire per la Sardegna ha voluto salutare i compagni di squadra dell’Inter con una cena. All’uscita dal ristorante, il messaggio dove spiega il perché della sua scelta e fa una promessa per il futuro: far ricredere l’Inter che lo ha messo fuori dal progetto, come riferito dalla Gazzetta dello Sport.

Tra alti e bassi (sicuramente molti), il giocatore belga è stato decisivo con un gol nell’ultimo match contro l’Empoli che è valsa la qualificazione alla Champions League per i nerazzurri. Ora il ritorno a Cagliari dove Nainggolan ha già giocato tra il gennaio 2010 e il gennaio 2014: in Sardegna il belga ha collezionato 7 reti e 6 assist in 137 gare (in tutte le competizioni).