Napoli, allarme rientrato per Lozano: può giocare già contro il Verona

Sospiro di sollievo per Carlo Ancelotti. La caviglia di Hirving Lozano, infortunatosi nell'ultima gara della sua Nazionale contro Panama, non ha subito alcuna lesione. Come riferito da Sky Sport, il messicano ha rimediato soltanto una botta ed è recuperabile già per la prossima gara di campionato, in programma sabato pomeriggio al San Paolo contro il Verona.

Il guaio riportato con il Messico al 66' in Nations League, dopo aver colpito una traversa clamorosa da 30 metri nel primo tempo, è meno grave del previsto. Lozano si è mostrato alle telecamere senza stampelle, in grado di lasciare lo stadio Azteca sulle sue gambe e i primi esami hanno confermato che si tratta di una semplice botta. Ad ogni modo l'ex PSV non dovrebbe essere rischiato tra i titolari, con la coppia Llorente-Mertens al momento leggermente favorita (specie su Milik) per partire dall'inizio.

Lozano sarà comunque a disposizione in vista del tour de force che attende i partenopei fino alla prossima sosta, con tre gare fondamentali in arrivo in Champions League - le due col Salisburgo e la trasferta di Liverpool - oltre al secondo turno infrasettimanale di campionato contro l'Atalanta, tre giorni prima della trasferta di Roma.