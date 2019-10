Siamo alle solite. Non parliamo del presunto rigore nel finale, parleremo anche di quello, ma del Napoli che ha letteralmente buttato alle ortiche un dominio quasi totale durante il match. Occasioni su occasioni nel primo tempo, ma gli uomini di Ancelotti sbagliano l’impossibile con Milik, Lozano e Callejon, fino al gol di Maksimovic. Serve il 2-0, non arriva con un doppio errore di Milik, ma c’è invece il pareggio dell’Atalanta con il perfetto inserimento di Freuler. Nella ripresa stesso discorso: il Napoli crea, segna con Milik, si mangia il 3-1, ma si fa rimontare con il gol di Ilicic. Altri due punti persi per gli azzurri, con l’Atalanta che resta la terza forza del campionato. Poi sul rigore nel finale: l’intervento di Kjaer c’è, ma prima c’è stata la gomitata di Llorente.

Tabellino

Napoli-Atalanta 2-2

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Luperto; Callejón, Allan (11’ Zielinski), Fabián Ruiz, L.Insigne; Milik (82’ F.Llorente), Lozano (59’ Mertens). All. Carlo Ancelotti

Atalanta (4-3-2-1): Gollini; Tolói, Djimsiti (64’ Kjaer), Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalić (69’ Castagne), A.Gómez (74’ Muriel); Ilicic. All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 16’ Maksimović (N); 41’ Freuler (A); 71’ Milik (N); 86’ Ilicic (A)

Assist: 16’ Callejón (1-0 Maksimović), 41’ Tolói (1-1 Freuler), 86’ Tolói (2-2 Ilicic)

Arbitro: Piero Giacomelli, sezione di Trieste

Ammoniti: 20’ Tolói, 48’ Maksimović, 64’ de Roon, 66’ Pasalić, 84’ Di Lorenzo, 88’ Insigne

Espulsi: 88’ Carlo Ancelotti (N)

La cronaca in 13 momenti

2’ GOLLINI DICE NO A MILIK - Di Lorenzo bravissimo a farsi trova a destra, cross in mezzo per Milik che calcia al volo ma trova la risposta di Gollini.

2’ LOZANO SI MANGIA UN GOL - Il messicano parte in posizione regolare, è solo ma calcia in bocca a Gollini.

7’ RISPONDE L’ATALANTA - Ilicic ci prova su calcio di punizione: Meret la devia soltanto, ma Gosens manca il tap-in anche grazie all’intervento di Allan. Il brasiliano però si infortuna nel movimento ed è costretto al cambio.

12’ CALLEJON, ALTRA OCCASIONE SFUMATA!!! Inserimento perfetto dello spagnolo in area di rigore, ma Gollini chiude ancora la porta.

16’ GOL MAKSIMOVIC - Napoli in vantaggio con il colpo di testa di Maksimovic che supera Gollini sull'assist di Callejon lanciato a destra da Insigne.

Maksimovic

22’ MILIK SI MANGIA IL 2-0 - Clamorosa doppia occasione per il Napoli con Milik, che prima coglie un palo di testa poi fallisce il tap-in a un cm dalla linea di porta.

41’ GOL DEL PAREGGIO - 1-1 dell'Atalanta con la rete di Freuler che buca Meret che si fa scappare il pallone sotto le gambe. Ancora una volta Napoli scoperto sulla sinistra con Luperto fuori posizione e con Koulibaly che si fa scappare Freuler sull’assist di Toloi.

51’ PASALIC SFIORA IL PALO - Desto a giro del croato, sfiorato soltanto il palo alla sinistra di Meret.

59’ SUBITO CHANCE PER INSIGNE - Mertens appena entrato serve Insigne, destro a giro che sfiora l'incrocio dei pali.

67’ TRAVERSA DI MILIK - Calcio di punizione per il polacco dopo il fallo di Pasalić su Callejon, ma Milik centra in pieno la traversa.

71’ GOL DI MILIK - Il polacco trova il gol del nuovo vantaggio dopo aver superato in dribbling Gollini sul servizio di Fabian Ruiz.

Milik

72’ FABIAN RUIZ SI MANGIA IL 3-1 - Il Napoli si mangia la chance di firmare subito il terzo gol, ma Fabian Ruiz non trova la porta sul servizio di Insigne.

86’ PAREGGIO DELL’ATALANTA - Il Napoli chiede un rigore nel contatto Llorente-Kjaer, ma il fallo è del basco che alza il gomito sul difensore dei neroazzurri. Sul ribaltamento di fronte arriva il pareggio degli ospiti con Ilicic imbeccato da Toloi.

Il Tweet

Il rigore non c’è...

MVP

Josip ILICIC - Quando tocca palla, fa tremare tutta la retroguardia del Napoli. Entra nell’azione del primo pareggio, realizza con freddezza il gol del 2-2 nel finale. Lo sloveno si prende il lusso di dribblare Koulibaly in più occasioni.

Fantacalcio

Promosso: Rafael TOLÓI - In difesa riesce comunque a difendersi, ma il centrale brasiliano si fa apprezzare in altri contesti. L’ex Roma, infatti, piazza ben due assist al San Paolo.

Bocciato: Kalidou KOULIBALY - A volte è devastante, ma sui gol ha colpe gigantesche. Si perde Freuler in occasione dell’1-1, completamente fuori posizione in occasione del pareggio di Ilicic.