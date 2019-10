Napoli-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Insigne; Lozano, Milik. All.: Ancelotti.

Indisponibili: Hysaj, Manolas, Malcuit

Squalificati:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Castagne; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All.: Gasperini.

Indisponibili: Zapata, Palomino

Squalificati:

Statistiche Opta

Atalanta e Napoli non pareggiano in Serie A da marzo 2015 - da allora cinque successi partenopei e tre per i bergamaschi.

L'Atalanta ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A contro il Napoli (1P), dopo che aveva trovato il successo solo in una delle precedenti nove al San Paolo (3N, 5P).

Il Napoli ha perso tutti gli ultimi tre match giocati di mercoledì in Serie A, realizzando un solo gol nel parziale; la sconfitta più recente è arrivata in questo campionato, al San Paolo (0-1 vs Cagliari a settembre).

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A (1P), dopo che aveva ottenuto appena un successo nelle precedenti cinque (2N, 2P).

Solo il Manchester City (12) ha vinto più incontri esterni dell’Atalanta (10) nei cinque maggiori campionati europei nell’anno solare 2019.

Il Napoli ha raccolto 17 punti dopo le prime nove giornate di questo campionato: l’ultima volta che i partenopei hanno fatto peggio (15 punti) risale al 2014/15, quando chiusero la stagione al quinto posto.

L’Atalanta ha segnato 28 reti nella Serie A in corso: record dopo nove partite disputate nell'era dei tre punti a vittoria - l’ultima squadra a fare meglio (29 gol) è stata il Milan del 1992/93.

L’attaccante del Napoli Fernando Llorente ha sempre vinto contro l’Atalanta in Serie A (tre successi in tre gare) e ha segnato due volte ai bergamaschi (nel dicembre 2013 e febbraio 2015).

Dries Mertens ha preso parte attiva a quattro gol nelle ultime quattro sfide di Serie A contro l’Atalanta (tre reti, un assist); l’attaccante del Napoli inoltre è andato a segno in sette delle ultime nove gare di campionato al San Paolo (otto reti nel parziale).

Luis Muriel ha trovato il suo primo gol in Serie A al San Paolo (Napoli-Lecce 4-2, dicembre 2011); in particolare, il colombiano è andato a segno in due delle quattro sfide disputate sul campo dei partenopei (due gol).