Il Napoli in campionato non sa più vincere. La squadra di Ancelotti, capace di ottenere una vittoria e un pareggio contro il Liverpool campione d'Europa in Champions, continua a collezionare flop in Serie A. Contro il Bologna arriva addirittura una sconfitta al San Paolo: la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic si impone 2-1 in rimonta e a conti fatti strappa un successo meritato soprattutto per quanto visto nella seconda parte di gara. Insigne e compagni devono rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria in campionato che manca ormai da un mese e mezzo. Ritrovano il sorriso i felsinei che non vincevano dal 27 ottobre scorso (2-1 in casa contro la Sampdoria).

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Napoli-Bologna 1-2

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas (65' Mertens), Insigne; Lozano (82' Younes), Llorente. All.: Ancelotti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel (63' Svanberg), Dzemaili; Orsolini (46' Skov Olsen), Poli, Sansone; Palacio (84' Destro). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 41' Llorente (N), 58' Skov Olsen (B), 80' Sansone (B).

Assist: Dzemaili (B, 1-2).

Ammoniti: Koulibaly (N), Medel, Poli, Denswil, Destro, Dzemaili (B).

Note - Recupero 0'+4'.