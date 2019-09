Il Napoli rischia seriamente di piombare nel baratro nel finale ma riesce in ogni caso a portare a casa i tre punti contro un combattivo Brescia rilanciandosi in campionato. Gara dai due volti: nella prima parte i padroni di casa avrebbero potuto archiviare tranquillamente la pratica dopo l’incetta di occasioni create, mentre il gol di Super Mario Balotelli infiamma un finale di gara dove entrambe le squadra avrebbero potuto trovare il gol. Buon per la banda Ancelotti che ritrova la vittoria in campionato, iniezione di fiducia anche per le Rondinelle nonostante gli zero punti strappati.

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Ospina, Di Lorenzo, Manolas (65' Luperto), Maksimovic (76' Hysaj), Ghoulam, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Llorente (73' Elmas)

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella (69' Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena (72' Romulo); Spalek (85' Matri); Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Arbitro: Manganiello

Gol: 13’ Mertens, 45’+4 Manolas; 67’ Balotelli

Assist: Callejon, Maksimovic; Tonali

Ammoniti: Manolas, Hysaj; Sabelli

La cronaca in 7 punti chiave

Minuto 13: GOL! MERTENS!!! -1 DA MARADONA! Destro secco su assist di Callejon!! Gran sventagliata di FABIAN ad avviare l’azione!

Minuto 18: GOL! MANOLAS! Tap-in vincente!!! 2-0! Assist di DI LORENZO sugli sviluppi di un corner... Ma attenzione, il VAR CANCELLA TUTTO! Gol annullato per tocco di mano del difensore che viene ammonito!

Minuto 45+4: GOL! MANOLAS!! Stavolta è buono! Colpo di testa ravvicinato dopo sponda di MAKSIMOVIC!

Minuto 51: GOL! TONALI! Sassata pazzesca col destro! Imparabile! 2-1! MA IL VAR INTERVIENE ANCORA! Gol annullato per fallo di Bisoli su Maksimovic.

Minuto 67: GOL! Corner di Tonali, inzuccata vincente di BALOTELLI! Primo gol con la maglia del Brescia!

Minuto 82: BALOTELLI! Sbuccia il destro su piazzato di TONALI! Era una buona chance per il 2-2!

Minuto 90+6: ELMAS! COSA STAVA PER FARE!! Serpentina in area er destro radente a giro.... FUORI DI POCO!

Il momento social

MVP

Dries Mertens - L'uomo più in forma del Napoli sblocca il punteggio con definizione puntuale da par suo che gli consente di portarsi a una rete dal record di Maradona. Anima partenopea.

Fantacalcio

Promosso

José Maria Callejon - Autore dell'uomo assist per Mertens: preciso e generoso in ogni momento della gara. Una garanzia per i fantallenatori.

Bocciato

Bruno Martella - Dalla sua parte si accede senza telepass: una sciagura, difensivamente parlando.