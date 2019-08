Napoli c'è l'accordo con Llorente: contratto di 2 anni, visite mediche nel weekend

L'attesissimo colpo di mercato del Napoli in attacco è finalmente arrivato: Fernando Llorente, come rivela Sky Sport, può ormai considerarsi un nuovo giocatore azzurro. Il 34enne attaccante spagnolo, svincolatosi dopo la conclusione della sua esperienza al Tottenham, ha raggiunto un accordo con la società del presidente Aurelio De Laurentiis: per lui è pronto un contratto di 2 anni. Llorente è atteso in città nel fine settimana per sostenere le visite mediche di rito.

Abbandonata la pista Icardi

L'accelerata del Napoli per Llorente va letta anche nel definitivo abbandono, da parte del club, della pista Icardi: dall'ex capitano dell'Inter non sono infatti arrivati segnali di apertura e, stanco di aspettare oltre, il Napoli ha deciso di ripiegare sull'ex attaccante della Juventus. La fumata bianca per lo spagnolo è arrivata al termine dell'ultimo summit con i suoi agenti.