Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgon subito e la buttan dentro a noi” cantava Max Pezzali ne La dura legge del gol con i suoi 883 nel 1997: un passaggio perfetto per spiegare ciò che è accaduto al San Paolo in occasione di Napoli-Cagliari. In estrema sintesi: assedio prolungato degli azzurri per 87 minuti, gol della vittoria cagliaritana a tre minuti dal termine grazie all’incornata del Pata” Castro. La seconda sconfitta del Napoli in campionato, per quanto dolorosissima, ci sembra però rientare nella sfera della casualità” e non nascondere reali falle nell’impianto ancelottiano; le prossime giornate saranno rivelatorie della bontà o meno della nostra teoria.

La cronaca in 9 punti chiave

Minuto 2: MERET! ANTICIPA SIMEONE! Ma che bello il servizio di Joao Pedro che si era bevuto Mario Rui! Poteva fare megli il Cholito, soprattutto controllare meglio quel pallone...

Minuto 13: PISACANE!! SALVA UN GOL GIA' FATTO! La conclusione di Lozano su assist di Mertens era a botta sicura... Brutto errore di Ionita in mezzo al campo!

Minuto 41: OLSEN! Mura Insigne in uscita disperata! Destro respinto dal portiere svedese! Ma che biglia di MERTENS tra le linee, mamma mia!

Minuto 60: OLSEN! MA CHE HA PRESO?? Miracolo sul colpo di testa ravvicinato di KOULIBALY!

Minuto 62: PALO ESTERNO DI MERTENS! Girata di prima intenzione su cross di DI LORENZO!

Minuto 70: PISACANE! Altro miracolo in anticipo su Mertens!

Minuto 85: KOULIBALY! COSA SI E' DIVORATO!! Colpo di testa fuori, da due passi! Era tutto solo il senegalese!

Minuto 88: GOL! CASTRO! 1-0 CAGLIARI! Cross di Nandez e incornata del "Pata"! Contropiede micidiale del Cagliari!!! San Paolo gelato!

Minuto 89: ESPULSO PER PROTESTE KOULIBALY! Reclamava un fallo su Llorente poco prima del gol!

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (46’ Koulibaly), Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne (74’ Milik); Lozano (66’ Llorente), Mertens.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog (72’ Castro); Ionita; Joao Pedro (90’ Ceppitelli), Simeone (74’ Cerri)

Gol: 87’ Castro

Assist: Nandez

Ammoniti: Allan; Rog Espulsi: Koulibaly

Il momento social

MVP

Robin Olsen , perché diventa Batman per una notte salvando a più riprese la sua porta dagli assalti napoletani. I riflessi su Insigne e Koulibaly sono prodigiosi!

Fantacalcio

Promosso

Lucas Nahuel Castro, perchè entra e risolve il match con incornata precisa a tre minuti dal termine. "Votone" in pagella e +3!

Bocciato

Kalidou Koulibaly , perchè concede il bis e dopo l'autorete sciagurata contro la Juventus si fa cacciare per proteste dopo il gol incassato dal Napoli contro il Cagliari. Gesto inaccettabile, non si può perdere la brocca in questo modo...

Le pagelle