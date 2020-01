Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli agenti del centrocampista slovacco classe 1994 Stanislav Lobotka sono in questo momento a Napoli per trattare col diesse azzurro Cristiano Giuntoli. Per il giocatore, fortemente voluto da mister Rino Gattuso, un'altra parte della dirigenza partenopea è a Vigo, in queste ore, per trattare con il Celta, proprietario del cartellino: il Napoli offre 18 milioni (più altri due di bonus), la società galiziana ne chiede 25 (22 più extra), ma c'è grande ottimismo per la chiusura positiva della trattativa.

Stanislav Lobotka (Celta Vigo) neben Lionel MessiGetty Images

Sbocciato tra Russia ed Estonia, consacratosi all'Ajax e al Celta Vigo

Cresciuto nel Trencin, squadra della sua città natale, Lobotka ha fatto il suo esordio tra i grandi da giovanissimo, appena 16 tra i russi dell'Ufa per poi passare tra gli estoni del Paide Linnameeskond. Tornato in patria col Trencin Lobotka è stato notato dall'Ajax, in cui ha giocato nella stagione 2013-2014. Nuovo ritorno (in prestito) al Trencin e vittoria del campionato slovacco. Quindi, Nordsjælland e Celta Vigo, in cui il giocatore ha avuto la sua definitiva consacrazione. Nella stagione in corso, 17 presenze con la maglia dei galiziani, in cui fa parte, ovviamente, dei "titolarissimi". Stesso discorso nello scacchiere tipo della nazionale slovacca.

Marcus Rashford of England takes on Stanislav Lobotka of Slovakia during the FIFA 2018 World Cup Qualifier between England and Slovakia at Wembley StaGetty Images

Un mediano veloce e dai piedi buoni

Gattuso lo vuole a tutti i costi perché, da grande intenditore della materia, vede in Lobotka le classiche caratteristiche da moderno "tuttocampista": un mediano dai piedi buoni, veloce, aggressivo e abile a impostare l'azione dopo essere riuscito a uscire da situazioni difficili. Il giocatore, insomma, in gradi di dare fluidità e dinamismo al centrocampo del Napoli.