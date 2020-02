Napoli, continua la crisi: mai così male alla 23esima giornata da 13 anni

Era la stagione 2007/08, in panchina c’era Edy Reja e il Napoli era appena risalito dalla Serie B, insieme a Juventus e Genoa. Era il Napoli di Hamsik e Lavezzi, ma anche di Grava, Pazienza e Calaiò. Con 27 punti, alla 23esima giornata di Serie A, i partenopei occupavano l’11esima posizione in classifica, la stessa a cui 13 anni dopo sono sorprendentemente relegati, ma con tre punti in più.

Mai così male, dunque, da quell’annata: dopo la rinascita dalla B, il Napoli è andato sempre in crescendo, riuscendo ad occupare anche la prima posizione in ben due circostanze sempre alla stessa giornata. La sconfitta per 3-2 contro il Lecce, è stata la nona del campionato degli azzurri che non riescono ancora a trovare una continuità di risultati nonostante l'arrivo di Gattuso.