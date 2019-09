"I lavori dipendono dalle Universiadi, De Luca (presidente della Regione Campania, ndr) aveva dato ordini di fare questi lavori. Hanno avuto tre mesi di tempo per fare degli spogliatoi. Se mi avessero detto 'li fai te' io ci avrei messo probabilmente 10-15 giorni. Ancora oggi li stiamo aiutando e mi dicono 'fatelo di nascosto'. Bisogna che lo Stato si svegli". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport torna a parlare della polemica scoppiata a proposito della ristrutturazione degli spogliatoi del San Paolo che ha mandato su tutte le furie anche Carlo Ancelotti e non usa giri di parole per esternare il proprio disappunto.

" Per 15 anni ho continuato a occuparmi della manutenzione di molte parti dello stadio. Fummo noi a installare i tornelli e a pagarne l'acquisizione, mi sono stati rimborsati dopo circa 9 anni e ancora credo che non abbiano saldato il totale "

Sul sogno scudetto

" Non bisogna dire che uno vuole vincerlo, altrimenti facciamo delle affermazioni che appena vengono disattese sembrano delle promesse non mantenute. Il Napoli però lotta sempre per lo scudetto, perché sennò non sarebbero quattro volte che arriviamo secondi. Chi arriva secondo lo fa per arrivare primo. Poi un po' le regole del calcio che sono sbagliate, un po' la sfortuna, un po' qualche altro fattore ci hanno limitato in questa nostra scalata "