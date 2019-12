Napoli, dentro la crisi: fra rivoltosi e mediatori, lo spogliatoio è diviso in quattro fazioni

Ipotizzare un Napoli in questa situazione solo cinque mesi fa, quando la squadra si radunò a Dimaro e l’acquisto di Manolas lasciava presagire – fra gli addetti ai lavori e i tifosi - che i partenopei potessero essere l’antagonista più credibile della Juventus nella corsa scudetto, era francamente impossibile. Lo scenario che però emerge dalle cronache di questi giorni e le tensioni palesi fra squadra, allenatore e dirigenza raccontano che la stagione è già a un punto di non ritorno e che anche al suo interno lo spogliatoio non è mai stato così spaccato in fazioni.

Fra senatori in rivolta e chi media, Ancelotti alla resa dei conti

Otto partite ufficiali senza vittorie (sei in campionato, due in Champions League), appena 4 punti portati a casa su 18 punti disponibili, 8 punti di distacco dal quarto posto che dà diritto alla partecipazione alla Champions League: i problemi del Napoli sono palesi e l’impressione è che tutto parta da una fatto incontrovertibile: il gruppo non rema più compatto dalla parte di Ancelotti e solo i più giovani e gli ultimi arrivati obbediscono al tecnico Reggiolo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica particolare attenzione alla situazione dello spogliatoio napoletano, facendo anche una mappa con nomi e cognomi di chi è col tecnico e chi invece è riottoso. Fra i rivoltosi, capitanati da Lorenzo Insigne, ci sono la stragrande maggioranza dei senatori: da Callejon a Mertens (entrambi in scadenza di contratto e con la valigia sull’uscio) fino a Koulibaly e Allan, che non hanno mandato giù il fatto che De Laurentiis abbia respinto negli scorsi mesi le maxi offerte pervenute dall’estero. A costoro si aggiungono gli scontenti, coloro indispettiti con l’allenatore per la scarsa considerazione. Di questo gruppo fanno parte: Milik, Ghoulam, Mario Rui più Hysaj e Younes, che avrebbero preferito andarsene in estate e finora sono stati utilizzati poco o nulla da Ancelotti.

A questo gruppo di scontenti si oppone una fronda di giocatori che ha poco di cui lamentarsi e che vorrebbe ricomporre la frattura col tecnico. Di questo girone fanno parte i vari Maksimovic, Fabian Ruiz, Manolas, Zielisnki, Llorente più i giovani Di Lorenzo, Meret, Lozano che hanno ben poca voce in capitolo e stanno subendo passivamente, loro malgrado, questa pesante situazione.

I 'clan' nello spogliatoio del Napoli, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport

Rivoltosi Mediatori Scontenti Concilianti Insigne Maksimovic Milik Meret Mertens Fabian Ruiz Ghoulam Di Lorenzo Callejon Manolas Mario Rui Luperto Koulibaly Zielinski Hysaj Lozano Allan Llorente Younes Gaetano Karnezis Ospina

In ritiro fino al Genk, senza due vittorie esonero inevitabile?

" La fiducia in Ancelotti è totale e incondizionata come uomo e come allenatore. Non ho deciso nulla, sarebbe un errore decidere ora. Abbiamo una stagione in corso, esiste solo la strada del modus operandi, la squadra deve tornare a lavorare con serenità. Carlo però ha vinto ovunque, evidentemente i top player che ha avuto si allenavano in modo personalizzato [Aurelio De Laurentiis @Radio Kiss Kiss, 4/12/2019] "

Nonostante De Laurentiis abbia assicurato che la fiducia nei confronti del tecnico di Reggiolo sia totale e incondizionata, la realtà sembra dire altro e cioè che, a prescindere da come andrà il match di Udine contro i friulani di Gotti, il Napoli resterà in ritiro fino a martedì, quando al San Paolo contro il Genk gli azzurri si giocheranno la sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Se il Napoli farà il proprio dovere ottenendo due vittorie convincenti, Ancelotti continuerà il proprio lavoro se invece le cose dovessero naufragare l’esonero sarebbe l'unica strada praticabile.