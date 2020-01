Napoli, dopo Demme è fatta anche per Lobotka: domani le visite mediche

Due operazioni concluse in una, o quasi. Dopo Diego Demme, preso negli scorsi giorni dal Lipsia, il secondo regalo di compleanno che il Napoli fa a Gattuso è Stanislav Lobotka. Dopo settimane di trattative con gli spagnoli del Celta Vigo, arriva la fumata bianca: è il centrocampista slovacco il secondo acquisto messo a segno in pochi giorni dal club azzurro.

Domani pomeriggio le visite

Lobotka arriva al Napoli a titolo definitivo, proprio come Demme. Secondo 'Sky', costerà più del tedesco: 20 milioni di parte fissa più altri 4 di bonus è il prezzo giusto. In pratica, i 25 milioni che il Celta aveva preteso sin dal principio. Le visite mediche dello slovacco sono in programma già domani pomeriggio. E poi, una volta concluso l'iter, sarà il momento della firma sul contratto.

Philippe Coutinho (Barcelone) au duel avec Stanislav Lobotka (Celta Vigo)Getty Images

Mini rivoluzione in mezzo al campo

Con Lobotka e Demme, dunque, il Napoli opera una mini rivoluzione a centrocampo. Nei piani di Gattuso il regista davanti alla difesa sarà proprio l'ex giocatore del Nordsjaelland, che nella prima parte della stagione è sceso in campo 17 volte in Liga senza mai segnare. Lobotka, che fin qui ha collezionato 22 presenze con la nazionale slovacca, giocava a Vigo dall'estate del 2017, proveniente proprio dal Nordsjaelland. In precedenza aveva militato, per una sola stagione, anche nella formazione B dell'Ajax. Ora lo attende il Napoli. La sfida più importante.