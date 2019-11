Quando si parla di Napoli e De Laurentiis le indiscrezioni vanno prese sempre con le pinze però quella rilanciata in serata dal Daily Mail non può che fare rumore. Stando a quanto rivela l’edizione online del tabloid inglese in un pezzo firmato da Alvise Cagnazzo, la famiglia dello sceicco Al-Thani (già proprietario del PSG) sarebbe pronta a presentare una proposta da 560 milioni di euro per acquistare il pacchetto azionario di maggioranza del calcio Napoli. Secondo il quotidiano, che per avvalorare la propria tesi riporta le parole dell’avvocato napoletano Angelo Pisani (in passato anche legale di Diego Armando Maradona), il patron partenopeo – attualmente a Los Angeles per impegni cinematografici - si sarebbe preso del tempo per riflettere sulla possibilità di chiudere o meno l’operazione, magari spronato anche dagli ultimi fatti emersi nelle ultime settimane... Sarà davvero così oppure sarà la classica bufala che emerge in un avvio di stagione al di sotto delle aspettative specie in campionato?

Chi è lo sceicco Al-Thani

Nato il 3 giugno 1980 a Doha, Tamin bin Hamad è il quarto figlio dello sceicco Hamad bin Khalifa Al-Thani. Impiegato come sottotenente nelle forze armate qatariote dopo la laurea ottenuta in Inghilterra, è diventato l’erede al trono disegnato del Qatar dopo che il fratello maggiore Jasim ha rinunciato alla sua pretesa al titolo. Dal 2009 nominato vicecomandante in capo delle forze armate del Qatar, Tamin ha promosso lo sport come componente chiave per elevare lo status internazionale del Qatar. Salito al trono nel 2013, secondo stime non ufficiali, la famiglia Al-Thani sarebbe titolare di un patrimonio che si aggirerebbe sui 600 miliardi di euro, soldi investiti non solo nel calcio e nello sport ma per completare affari munifici come la maison di moda Valentino, molti hotel di lusso in Italia e nel mondo e svariate immissioni di capitale in grandi colossi come Vivendi, Lvmh, Porsche, Volkswagen e Shell.

Arriverà la smentita oppure no?

Atteso a Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, non prima di due settimane De Laurentiis potrebbe non attendere così tanto per smentire questi rumors. Di sicuro finora non è mai trapelata la volontà di cedere il pacchetto azionario a chicchesia e di sicuro 560 milioni non è il prezzo giusto per intavolare qualsivoglia trattativa (ADL valuta il club non meno di 800 milioni di €). E’ dunque è probabile che l’era ADL, iniziata nel 2004, sia lungi dall’essere finita... Staremo a vedere.