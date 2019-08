Napoli, finalmente arriva Lozano: 38 milioni al PSV, avrà una clausola da 130 milioni

In attesa di conoscere il futuro di Milik e capire se l’affare Icardi sia ancora possibile, il Napoli ha ormai in mano l’acquisto di Hirving Lozano. L’attaccante messicano è sbarcato a Ciampino e nella giornata di mercoledì 21 agosto sarà a Castel Volturno per sostenere le visite mediche di rito per poi apporre la propria firma ad un contratto di 4 stagioni a 4,5 milioni l’anno.

Diritti d’immagine e clausola rescissoria: Lozano varrà 130 milioni

Uno dei nodi da sciogliere con il giocatore era quello legato all’ingaggio e al discorso dei diritti d’immagine, come di solito accade per il Napoli. Raiola è, però, riuscito a strappare un super contratto da 4,5 milioni, bypassando così il discorso dei diritti d’immagine. Il club azzurro è riuscito anche ad avere uno sconto dal PSV, considerando che la clausola rescissoria del messicano era di 42 milioni: il Napoli verserà invece 38 milioni più bonus in base alle presenze. Non solo, a sua volta Lozano firmerà un contratto con clausola da 130 milioni.

La top 5 acquisti più costosi del Napoli

Giocatore Dal/Anno Costo Gonzalo HIGUAIN dal Real Madrid (2013) 39 milioni Hirving LOZANO dal PSV (2018) 38 milioni Kostas MANOLAS dalla Roma (2019) 36 milioni Arkadiusz MILIK dall'Ajax (2016) 32 milioni Fabián RUIZ dal Betis (2018) 30 milioni*

*clausola rescissoria

Higuain resta il più caro della storia del Napoli

Considerando lo sconto applicato dal PSV, Lozano non sarà il colpo più caro della storia di De Laurentiis e del Napoli. Lo scettro rimane a Gonzalo Higuain che fu acquistato dal Real Madrid per 39 milioni nell’estate del 2013 (estate in cui arrivarono dai blancos anche Callejon e Raúl Albiol). Lozano si inserisce al 2° posto, davanti a Manolas - acquistato sempre in questa sessione di mercato - dalla Roma per 36 milioni. Poi Milik e Fabián Ruiz.