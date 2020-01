I fischi dei tifosi e l'ennesima sconfitta stagionale al San Paolo, la quarta di fila in campionato dopo quelle contro Bologna, Parma e Inter. La stagione da incubo del Napoli prosegue e contro la Fiorentina arriva un pesantissimo 0-2 che premia la squadra di Iachini, in pieno controllo del match dal primo all'ultimo minuto. Di Chiesa nel primo tempo e di Vlahovic nella ripresa le reti che mandano al tappeto Insigne e compagni, apparsi sfiduciati oltre che privi di idee e organizzazione di gioco. I viola, invece, sembrano letteralmente rigenerati: tra campionato e Coppa Italia hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. E il 2-0 del San Paolo consente a Chiesa e compagni di agganciare proprio il Napoli a quota 24 punti.

Il tabellino

Napoli-Fiorentina 0-2

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (56' Demme), Fabian, Zielinski (64' Lozano); Callejon (75' Llorente), Milik, Insigne. All.: Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87' Ceccherini); Chiesa (78' Sottil), Cutrone (66' Vlahovic). All.: Iachini.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 26' Chiesa (F), 74' Vlahovic (F).

Assist: Benassi (F, 0-1), Lirola (F, 0-2).

Ammoniti: Hysaj, Demme (N), Dalbert (F).

Note - Recupero 3'+3'.

Chiesa - Napoli-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

10' CHE OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Lirola salta in velocità Insigne sulla destra e mette un traversone basso sul primo palo, Di Lorenzo non ci arriva e alle sue spalle sbuca Castrovilli che spara a lato colpendo il pallone in maniera sporca.

12' MILIK IMPEGNA DRAGOWSKI! Perfetto lancio in profondità di Callejon per il polacco che colpisce in acrobazia di prima intenzione. Palla che viene deviata da Dragowski in tuffo con la mano sinistra.

17' LA FIORENTINA CHIEDE UN RIGORE! Su un corner dalla sinistra Luperto respinge di testa e manda involontariamente il pallone a sbattere su Allan. Con la mano, secondo i giocatori viola. Pasqua viene richiamato al VAR, riguarda l'episodio al monitor ma non concede il penalty: rimane un forte dubbio.

26' GOL DELLA FIORENTINA! CHIESA! Castrovilli dalla sinistra pesca sul palo opposto Benassi che, di prima intenzione, serve Chiesa a centro area: controllo col sinistro e puntatina di destro che finisce nell'angolino basso. Ospina si allunga ma non ci arriva.

29' ZIELINSKI SFIORA IL PALO! Gran sinistro dal limite del polacco: pallone che esce di pochissimo alla sinistra di Dragowski che probabilmente non ci sarebbe arrivato.

31' FIORENTINA VICINA AL 2-0! Corner di Pulgar dalla destra, spizzata di Castrovilli sul secondo palo dove c'è Chiesa: incornata e grande respinta sulla linea di Ospina. L'azione prosegue, Cutrone insacca con un gran destro ma era in posizione di offside al momento del tocco di testa in profondità di Chiesa.

36' CALLEJON SI DIVORA L'1-1! Fabian Ruiz crossa dalla trequarti per lo spagnolo che, tutto solo davanti a Dragowski, prende la mira di testa ma manda incredibilmente a lato.

52' PALO DI INSIGNE! Destro del capitano del Napoli dal limite dell'area: Dragowski battuto, ma il pallone scheggia il palo alla sua destra e si spegne sul fondo.

56' OSPINA SALVA IL NAPOLI! Chiesa chiede e ottiene il triangolo al limite dell'area con Castrovilli, poi spara al volo di piatto: Ospina si distende sulla sua sinistra e riesce miracolosamente a respingere!

74' RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! CHE GOL DI VLAHOVIC! Lirola tocca in profondità per Vlahovic che entra in area dal lato corto di destra dell'area di rigore e batte Ospina con un perfetto sinistro a giro che si insacca sotto l'incrocio sul palo più lontano.